Silent Hill 2: Neuer Trailer zum Remake zeigt Kampfsystem

Silent Hill 2: Vor dem Remake gibt es ein gratis Kurzspiel

Auf der gestrigen State of Play gab es wieder einmal eine Menge frische Trailer und News zu heiß erwarteten Games. Dazu gehörte unter anderem ein Gameplay-Trailer zum Remake von, der einige Kampfszenen zeigt.Das Original von Silent Hill wurde bereits 2001 veröffentlicht; für ein vernünftiges Remake wird es also höchste Zeit. Auf die Bekanntgabe eines Releasezeitraums. Dafür gab es eine andere nette Überraschung im Rahmen der Showcase.Der rund eineinhalbminütige Trailer zum Silent Hill 2-Remake zeigt das verbesserte und modernisierte Kampfsystem. Dabei sind Auseinandersetzungen mit Gegnern wie deroder demzu sehen, die für die Reihe bekannt und fast schon zu ikonischen Monstern im Horror-Survival-Genre geworden sind.In den Kommentaren zeigen sich viele Fans enttäuscht, dass es kein Veröffentlichungsdatum oder wenigstens einen Zeitraum gibt. Andere bemerken jedoch, dass das Spielund unter anderem die Animationen recht steif wirken. Entwickler Bloober Team müsse noch einiges an Arbeit hineinstecken, um das Spiel auf Hochglanz zu bringen.Publisher Konami machte aber noch eine Ankündigung: So gibt es ab sofort im PlayStation-Store das kostenfreie Kurzspiel, das Fans die Wartezeit etwas versüßen könnte. Die von der Hauptreihe des Spiels abgekoppelte Story soll Neulingen den Einstieg in das Franchise ermöglichen, aber auch alternde Silent Hill-Hasen einen neuen Psycho-Horror-Kick geben.Auch zumgibt es einen kleinen Trailer . Was ansonsten noch Gegenstand der State of Play-Showcase von Sony war,