Silent Hill 2: Blooper Team zeigt sich vom Trailer enttäuscht, aber Schuld soll Konami haben

Silent Hill 2: Trailer entspricht nicht dem Geist des Spiels

Trailer möglicherweise schon Monate alt

Anfang Februar meldete sich nach langer Funkstille daszurück. Der auf der State of Play präsentierte Combat Trailer sorgte jedoch eher für Unmut unter den Fans. Auchist nicht allzu erfreut – und geht sogar ein Stück weit auf Distanz zu Publisher Konami.Dieist das bislang größte Projekt des polnischen Entwicklerteams, die sich vorher mitundeinen Namen gemacht haben. Trotzdem fällt die Stimmung gegenüber der Neuauflage keineswegs euphorisch aus, woran auch. Ganz im Gegenteil: Die Kritik wurde noch lauter. Der CEO von Bloober Team kann das verstehen, aberdaran sei vor allem Konami.Dies hat Piotr Babieno in einem Gespräch mit dem polnischen Sender Inwestorzy.tv, wie Eurogamer.pl berichtet, verraten. Laut dem Geschäftsführer und Mitgründer von Bloober Team sei der Combat Trailer zu Silent Hill 2für das Spiel, an dem gerade gearbeitet wird. Aufgrunddessen könne er die negativen Kommentare seitens der Fans und Spieler verstehen."Das entspricht weder dem Geist des ursprünglichen Spiels noch dem, was wir jetzt machen. Wir versuchen, diese, das vor 22 Jahren zum ersten Mal erschien, vollständig wiederzugeben", so Babieno. Er ist fest davon überzeugt, dass die Spieler, sobald sie Silent Hill 2 Remake zum ersten Mal sehen, es anders beurteilen werden, als es jetzt noch der Fall sei.Allerdings stellt sich natürlich die Frage, wieso dieser Trailer dann überhaupt in der Art und Weise veröffentlicht wurde. Darauf weiß Babieno keine Antwort,und seinem Team. "Wir sind nicht für das Marketing zuständig. [...] Das liegt ganz in der Verantwortung unseres Partners", welcher in dem Fall Publisher und Rechteinhaber Konami ist.Es ist nicht das erste Mal, dass Bloober Team die Verantwortung für das Marketing in Richtung Konami schiebt. Bereits in der Vergangenheit durfte sich das Studio, da der japanische Konzern offenbar lieber selbst die Fäden in der Hand halten möchte. Im Falle des Combat Trailers heißt es übrigens, dass das Material schon ziemlich alt sei.Vom in der Regel recht zuverlässigen Horror-Game-Insider Dusk Golem heißt es, dass er den Trailer bereits imzu Gesicht bekommen habe. Warum sich Konami aber anscheinend so lange Zeit gelassen hat, um das Material zu veröffentlichen, bleibt unklar.Wie es im Detail um das Silent Hill 2 Remake steht, ist derweil unklar. Einen offiziellengibt es bisher nicht. Laut Angaben von Sonydas Licht der Welt erblicken.