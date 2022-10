Silent Hill: Townfall: Die weiteren Ankündigungen des Silent Hill-Livestreams

Silent Hill: Townfall von Annapurna Interactive

Während des großen Silent Hill-Livestreams kündigte Konami nicht nur das Remake von Silent Hill 2 an, sondern hatte noch mehr zum Horror-Franchise im Gepäck.Mit Silent Hill: Townfall und Silent Hill f gibt es zwei weitere Spiele, mit Return to Silent Hill einen neuen Film und mit Silent Hill Ascension ein eher ungewöhliches Projekt. Wir fassen für euch alle Informationen zusammen.Bei Silent Hill: Townfall handelt es sich um ein neues Horrorspiel von Annapurna Interactive und Entwickler No Code, den Machern von Stories Untold . Townfall respektiere die Marke, so Creative Director John McKellan, aber sei darauf ausgelegt, etwas anderes zu machen.Mehr Infos gibt es abseits eines ersten Teaser-Trailers noch nicht zu Townfall. Auch zu möglichen Plattformen und einem Releasetermin schweigen die beteiligten Unternehmen derzeit.Das dritte Spiel im Bunde hört bislang nur auf den Namen Silent Hill f und schlägt ebenfalls eine ganz andere Richtung ein. Silent Hill f wird eine komplett neue Geschichte in einem Japan der 1960er Jahre erzählen und stilistisch einen eigenen Weg einschlagen.Entwickelt wird Silent Hill f von Neobards, die derzeit auch an Resident Evil Re:Verse arbeiten. Die Geschichte stammt derweil aus der Feder von Ryukishi07, dem Autoren zahlreicher Visual Novels wie unter anderem der When They Cry-Reihe.Auch zu Silent Hill f gibt es derzeit weder einen Releasetermin noch Informationen darüber, auf welchen Plattformen das Spiel erscheinen wird. Ein erster Teaser-Trailer vermittelt aber bereits einen Eindruck von der Atmosphäre des kommenden Horrorabenteuers:Neben den neuen Spielen befindet sich zudem ein dritter Film zu Silent Hill in Arbeit. Return to Silent Hill wird von Regisseur Christophe Gans, der bereits die erste Leinwandadaption verantwortete, umgesetzt. Eine große Überraschung ist das nicht, denn schließlich hat Gans das bereits kurze Zeit vor dem Livestream selbst verraten Return to Silent Hill nimmt sich dieses Mal die Geschichte von Silent Hill 2 zur Brust. Allerdings wird es natürlich ein paar Anpassungen geben, dennoch soll der Film sehr nah an der Handlung des Videospiels bleiben.Einen Termin für den Kinostart gibt es noch nicht, denn die Filmaufnahmen haben schlichtweg noch gar nicht begonnen. Erst im Februar 2023 soll der Startschuss für die Dreharbeiten erfolgen.Die letzte Ankündigung ist Silent Hill Ascension, welches Konami als "interaktives Live-Event" bezeichnet. Ascension erzählt eine neue Geschichte im Universum von Silent hill, wobei die Handlung und die Charaktere "in die Hände des Publikums gelegt werden". Was damit im Detail gemeint ist, lässt Konami aber offen.Sicher ist nur, dass Ascension auf mehreren nicht näher definierten Plattformen zum Einsatz kommen soll. Der Trailer zeigt derweil vor allem einen fiktiven Chataustausch zwischen mehreren Personen und ein Monster:Keine Überraschung: Auch zu Silent Hill Ascension gibt es noch keinen Releasetermin.