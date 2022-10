Vampire Survivors: Roguelite mit Suchtfaktor verlässt Early Access

Vampire Survivors: Update 1.0 kommt mit neuen Inhalten

Vampire Survivors, das äußerst beliebte Surviva-Roguelite in Pixel-Look, verlässt heute den Early Access. Mit Update 1.0 und vielen neuen Inhalten feiert man den Release der Vollversion.Seit seinem Erfolg mit über 120.000 positiven Reviews haben viele Entwickler versucht, die Blaupause von Vampire Survivors für eigene Umsetzungen zu kopieren. Kein Wunder: Dank seines simplen, aber fesselnden Gameplays und einem vergleichsweise ziemlich niedrig angesiedelten Preis ließ es Spieler millionenfach die Zeit vergessen und avancierte zu einem echten Indie-Hit.Version 1.0 wartet mit einigen frischen Features auf. So erfreut sich Vampire Survivors mit dem neuesten Update an einer neuen Event Stage, neuen Charakteren, einer neuen Waffe, einem B-Seiten-Soundtrack sowie mehr Übersetzungen, der Twitch-Integration und dem spannenden Inverse Mode.Dieser stellt die bekannten Karten kurzerhand auf den Kopf, so dass wir eine völlig neue Sicht auf die Dinge bekommen. Darüber hinaus wird es den lang erwarteten Endless Mode geben, der immer schwieriger wird, desto weiter wir voranschreiten. Stellen wir uns den hinzugekommenen Herausforderungen, dürfen wir uns über neue Achievements, die wir freischalten, freuen.Egal, ob ihr bereits alteingesessene Vampire-Veteranen seid, oder euch der Titel zum ersten Mal über den Weg läuft: Mit Update 1.0 ist Vampire Survivors so gut wie nie zuvor und bereit, euch die Zeit mit unzähligen spaßigen Sessions zu rauben.