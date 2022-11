Vampire Survivors: Update versorgt Indie-Darling mit neuen Inhalten

Vampire Survivors: Das steckt alles in Update 1.1

Roguelite-Hit Vampire Survivors aktuell im Angebot

Erst vor einem guten Monat hat Vampire Survivors den Early Access verlassen und durfte sich schon über fast 150.000 Bewertungen auf Steam freuen, die das Spiel als „äußerst positiv“ einstufen.Das Rating dürfte sich angesichts des neuen und kostenlosen Updates wohl auch halten: Mit dem 1.1.-Patch kommen wieder einmal neue Inhalte ins Spiel und mischen das adrenalingeladene Wimmelbild-Roguelite auf. Achtung: Es folgenzum Freischalten der neuen Karte sowie zum neuen geheimen Charakter! Auf Steam verraten die Entwickler, was genau sich mit dem neuen Update verändert und worauf sich eifrige Vampire Survivors-Spieler ab sofort freuen dürfen. Neben zwei neuen Achievements, schnelleren Ladezeiten im Pause-Menü und einem neuen Power-Up stehen vor allem zwei Neuerungen im Vordergrund.Da wäre einmal die neue Karte „Tiny Bridge“, die ihr freischaltet, indem ihr im Inverso Gallo Tower Level 80 erreicht. Danach könnt ihr euch auf die winzige Brücke begeben und müsst wohl alle im Spiel gelernten Fähigkeiten wachrufen: Die neue Karte ist durch ihre wirklich kleine Größe und die minimale Bewegungsfreiheit ein gefundenes Fressen für die gierigen Kreaturen der Nacht.Außerdem gibt es einen neuen geheimen Charakter freizuschalten: Scorej-Oni, der seinem Namen nach wohl auf dem gleichnamigen Wesen aus der japanischen Mythologie basiert, nutzt Lightning Rings, von denen er alle acht Level einen weiteren dazubekommt. Außerdem könnt ihr nun durch das neue Seal Power-Up die in Runs auftauchenden Gegenstände beeinflussen. In unserem frisch erschienenen Test bescheinigten wir Vampire Survivors gerade erst einen überaus hohen Suchtfaktor, der durch das neue Update nicht kleiner ausfallen dürfte – im Gegenteil. Die pixelige Sogwirkung soll dank Endorphinausschüttung die Stärken des Genres konstant ausspielen und so stundenlang ans Gamepad fesseln.Passenderweise ist Vampire Survivors aktuell auf Steam reduziert: 15% günstiger ist das Roguelite gegenwärtig, weshalb ihr es schon für 4,24 Euro eintüten könnt. Game Pass-Besitzer finden das Spiel in Microsofts Abo-Service und können deshalb gefahrlos auf dem PC und auf Konsolen reinspielen.