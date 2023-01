Vampire Survivors: Entwickler hat keine Ahnung, warum es so erfolgreich ist

Vampire Survivors: Erfolg ist immer noch "unerwartet"

Bei DLC erst gezögert

Einer der größten Hits des vergangenen Jahres war Vampire Survivors. Das Roguelike zog abertausende von Spielern in Bann – aber warum genau? Auf diese Frage hat auch der Entwickler keine wirkliche Antwort parat.Dies verrät Luca Galante in einem Interview mit den englischsprachigen Kollegen von IGN . "Ich habe keine Ahnung und das macht es wirklich beängstigend", so der ehemalige Solo-Entwickler auf die Frage, ob er den Erfolg erklären kann. Lediglich ein Grund fällt ihm dann doch ein: Das Steam Deck.Über 150.000 Rezensionen auf Steam und Nominierungen bei den The Game Awards und Steam Awards: 2022 endete für Vampire Survivors so erfolgreich, wie es begonnen hat. Ein Erfolg, den sich Galante selbst nicht erklären kann, aber ihm viele Dinge ermöglichte. Unter anderem konnte er seine eigene Firma gründen und Mitarbeiter einstellen, die ihm bei der Weiterentwicklung des Roguelikes helfen.Nach etwas Überlegungszeit wusste Galante dann aber doch einen Grund für den Erfolg auszumachen und das ist das Steam Deck. Valves kompakter Handheld-PC konnte sich ebenfalls 2022 fest etablieren und Vampire Survivors war durchgehend eines der beliebtesten Spiele auf der Plattform . Natürlich sei das aber nicht der einzige Grund für den Erfolg gewesen."Obwohl es für mich sehr schwierig ist zu glauben, dass [Vampire Survivors] all diese Aufmerksamkeit wert ist, bin ich froh, dass es diese erhält, vor allem, weil es zeigt, dass buchstäblich jeder es schaffen kann und so wird es hoffentlich mehr Indie-Entwickler ermutigen, ihre Projekte weiter voranzutreiben", so Galante im Interview weiter. Das sage er übrigens auch mit ein wenig Egoismus im Hinterkopf, denn er würde gerne noch mehr Spiele wie Celeste Undertale oder Wandersong sehen.Nach dem Release von Vampire Survivors im Oktober 2022 entschied sich Galante mit seinem Team dazu, an einem DLC zu arbeiten. Allerdings sei das keine einfache Entscheidung gewesen, denn er selbst habe "ein negatives Vorurteil gegenüber DLCs". Viel zu oft seien diese heutzutage auf "Monetarisierung" ausgelegt und nicht dafür gedacht, dem Spieler einen guten Service zu bieten.Dennoch sei er als Spieler davon begeistert, wenn Spiele, die er liebt, stetig neue Inhalte erhalten. Allerdings geht das auf Dauer nicht kostenlos, weshalb man dann doch einen kostenpflichtigen DLC veröffentlichte . Er hofft aber, dass man "einen fairen Deal" für Spieler anbieten konnte.Bezüglich der Zukunft lässt sich Galante im Interview nicht ganz in die Karten schauen. Der Fokus liegt zwar weiterhin auf Vampire Survivors, aber ob das Roguelike noch den Sprung auf andere Plattformen schafft und ob weitere DLCs geplant sind, das wollte er gegenüber IGN nicht verraten.