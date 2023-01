Vampire Survivors: Entwickler poncle gibt Hinweise auf neuen DLC und andere Projekte

Vampire Survivors: Neuer DLC in Aussicht

"Eine Menge Dinge, die nicht ausschließlich mit Vampire Survivors zu tun haben"

Wie Vampire Survivors-Entwickler poncle durchscheinen lässt, arbeitet man bereits an einem neuen DLC für den Indie-Hit. Darüber hinaus ist von frischen Projekten die Rede.So spricht poncle von "einer ganzen Menge Zeug", das uns in der kommenden Zeit erwarten soll. Ersten Hinweisen des Entwicklers zufolge geht es dabei aber nicht nur um einen möglichen DLC, sondern auch Projekte, die gar nichts mit Vampire Survivors am Hut haben.Doch zunächst einmal zur wohl spannendsten Information für Fans des beliebten Roguelites in Pixel-Optik: Im Zuge eines Blog-Eintrags lässt Poncle, der angeblich keine Ahnung habe, warum sein Spiel überhaupt so erfolgreich ist , das vergangene Jahr 2022 noch einmal Revue passieren und gibt einen ersten Einblick, was uns in der Zukunft für Vampire Survivors bevorstehen könnte:"Es gibt etwas Verrücktes und Großes (in Form von Pixeln), das bald in der öffentlichen Steam-Beta erscheinen wird, und da der DLC Legacy of the Moonspell ein Erfolg war, wird der Directer bald anbieten, die Überlebenden auf der Suche nach dem Vampir in eine weitere Welt zu führen... Habt ihr einen Vorschlag, was wir als Nächstes versuchen sollten? Die Fahrt endet erst, wenn du aussteigen willst! Oder wir finden einen Vampir, schätze ich.", heißt es im Entwickler-Eintrag.Der von poncle erwähnte Legacy of the Moonlight-DLC erschien erst vor wenigen Wochen auf Steam und knüpft nahtlos an das Erfolgsrezept des nicht nur in unserem ausführlichen Test gelobten Indie-Juwels aus dem vergangenen Jahr. Auch preislich gesehen orientiert es sich am Hauptspiel und verspricht für wenig Geld eine ganze Menge Spielspaß."Es gibt eine Menge Dinge, die nicht ausschließlich mit Vampire Survivors zu tun haben, die hinter den Kulissen von poncle gemacht werden". Mit diesen Worten macht uns der Entwickler außerdem darauf heiß, was er in der Zukunft wohl sonst noch so für Asse aus dem Ärmel schüttelt.Welche "Dinge" das denn sein könnten, steht bislang allerdings noch in den Sternen. Bereits in der Vergangenheit deutete poncle an, sich nicht mehr ausschließlich auf Vampire Survivors konzentrieren, sondern sich künftig auch anderen Projekten widmen zu wollen. Um das millionenfach gespielte Roguelite, welches sich sogar einen Platz in unseren liebsten Spielen des Jahres sichern konnte , braucht man sich dem Entwickler zufolge allerdings keine Sorgen machen. Es soll auch weiterhin mit Updates versorgt werden.