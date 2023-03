Vampire Survivors: Zweiter DLC Tides of the Foscari mit zeitnahmen Release angekündigt

Vampire Survivors: Fokus auf Westeuropa in Tides of the Foscari





Vampire Survivors: Tides of the Foscari comes to PC, Xbox and Mobile on April 13th 🌲🌲🌲



A Fighter! A Mage! A Rogue! A fantasy based on fantasy!



🧛 #VampireSurvivors pic.twitter.com/DA1a51cx13



— Vampire Survivors 🧛 (@poncle_vampire) March 31, 2023

Preis und Release des zweiten DLCs

Der erstefürist noch gar nicht so lange her, da kündigt sich bereits Nachschub an. Entwickler poncle hatfür den Überraschungshit von 2022 enthüllt.Die Erweiterung bietet dabei erneut das, was Fans von dem ungewöhnlichen Roguelike erwarten: Neue Charaktere, eine neue Welt, neue Items und natürlich auch neue Erfolge. Der Release ist zudem gerade einmal zwei Wochen entfernt., steht dieses Mal ein Besuch in Westeuropa an. Für das neue, erneut recht große Level haben sich die Entwickler an den grünen Wiesen und Wäldern Europas orientiert, während man zugleich starke Einflüsse der typischen Märchen und Sagen in die Gestaltung einbrachte. Macht euch also gefasst auf magische Bestien, Zauberer, Geister, Dämonen und all die anderen Dinge, die ihr wahrscheinlich schon aus anderen Fantasy-Spielen kennt.Im Zentrum des Waldes liegt anschließend die Foscari Academy, die die Heimat von angehenden Weltenrettern ist. Hier werden zukünftige Ritter, Zauberer und alle anderen Dinge ausgebildet, damit sie irgendwann unzählige Dämonen besiegen. Eingeteilt werden die Schüler in drei verschiedene Häuser: Im Azure Tower werden künftige Magier trainiert, während im Crimson Anvil starke Krieger und technisch begabte Studenten herangezüchtet werden und beim Hauser Amber Sickle geht es um Bogenschützen und Tierliebhaber.Insgesamt erwartet euch in Vampire Survivors: Tides of the Foscari ein großes neues Level, acht neue Charaktere, 13 neue Waffen, sieben neue Songs und 20 neue Erfolge. Letzteres bedeutet, dass ihr euch ein weiteres Mal auf den Weg begeben könnt, um 100 Prozent im Spiel zu erreichen.Allzu lange müsst ihr auf den neuen DLC übrigens nicht warten. Tides of the Foscari erscheint bereits amfür Vampire Survivors und zwar für. Preislich wird auch ein weiteres Mal nicht all zu tief in die Brieftasche gegriffen: Der DLC kostet wie bereits Legacy of the Moonspell nurAllzu überraschend kommt die Ankündigung einer weiteren Erweiterung übrigens nichts. Bereits im Januar ließ Poncle durchblicken,. Zudem wolle sich das Team zukünftig auch auf ein paar andere Dinge konzentrieren.