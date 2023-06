Vampire Survivors: Im August - Kostenloser Couch-Koop & Switch-Version angekündigt

Vampire Survivors: Neues Update kommt am 17. August mit Couch-Koop und mehr





galt im vergangenen Jahr wohl als die Videospiel-Überraschung schlechthin. Seitdem hat Solo-Entwickler Poncle mit Updates nachgelegt und das nächste erwartet uns auch schon im August.Die wohl spannendste Neuerung: Der coole Couch-Koop-Modus, mit dem ihr künftig mit bis zu drei Freunden gemeinsam auf die Jagd nach Untoten gehen könnt. Dabei stehen euch und euren Mitspielern nicht nur das gesamte Hauptspiel, sondern auch alle Updates und DLCs zur Wahl.Poncle erklärt, dass es darüber hinaus sogar möglich sein soll, im kommenden Koop-Modus von Vampire Survivors nahtlos zwischen dem Einzel- und dem Gruppenspiel hin- und herwechseln zu können. Ebenso sollen Erfolge, die ihr während einer Spiel-Session freischaltet, auch gemeinsam zu erreichen sein.Mit der Ankündigung stellte man uns auch ein FAQ zur Verfügung, in dem wir ein paar spannende Details zum nächsten großen Update von Vampire Survivors, welches offiziell am 17. August erscheinen soll, verraten bekommen. So sind beispielsweise alle Koop-Spieler immer auf demselben Bildschirm unterwegs, einen Split-Screen-Modus soll es also nicht geben. Ihr teilt euch eure EP-Leiste, während ihr abwechselnd auflevelt. Für den Spaßfaktor soll es sogar Möglichkeiten geben, eure Mitspieler zu sabotieren, sollten sie es einmal wirklich verdient haben.Einen Online-Koop-Modus wird es leider vorerst nicht geben, was vor allem die PC-Spieler enttäuschen dürfte. Dennoch: Poncle erklärt, dass es auch auf dem Computer möglich sein soll, via Steam Remote Play Together in den neuen Koop-Modus seines Spiels einzutauchen. Noch vor dem offiziellen Release im nächsten Monat soll es Spielern, die sich auf dem PC heimisch fühlen, möglich sein, das spannende Feature auszuprobieren.Neben dem August-Update, das es auf alle Plattformen schafft, dürfen sich aber vor allem NNintendo-Fans freuen: Wie, erscheint am Tag der Update-Veröffentlichung auch die Switch-Version von Vampire Survivors.