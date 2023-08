Vampire Survivors: Der Director's Cut, ein komplett neuer Spielmodus, ist da

Bachstail schrieb am 22.08.2023 um 13:23 Uhr

Anfangs hieß es seitens poncle noch, dass der Directer's Cut ein interner Build ist, der eher einzig für ihn und sein Team gedacht sei aber nun scheint er seine Meinung geändert zu haben und möchte viele Inhalte dieses Cuts nach und nach veröffentlichen, was mich und viele andere Spieler sehr freut.

Dass er VS nach und nach mit immer neuen Inhalten versorgt, war ja bekannt, nun aber kann man sich grob vorstellen, was da auf uns zukommt.