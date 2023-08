Vampire Survivors: Der sogenannte Director's Cut kommt wirklich in das Spiel

Vampire Survivors: Directer’s Cut ist nun verfügbar

, ein beliebtes Roguelike vom Entwickler, erhält mit dem Update 1.6. Zudem gibt es nun eine Version für die Nintendo Switch und auch Koop ist verfügbar. Doch es gibt noch mehr.Eine, der sich „“ (Ja, das ist richtig geschrieben) nennt. Sie erhielt keine weiteren Infos dazu und konnte lediglich Hands-On diese Version testen. Was wir nun wissen: Der Modus kommt mit dem Update tatsächlich ins Spiel.Eine Spielversion, die sich „“ ist der sogenannte Directer’s Cut von Vampire Survivors. Das sagt die Streamerin LaurakBuzz, nachdem sie den Modus bei einem Presse-Event testet. Sie vermutete zunächst, dass das neben den Entwicklern selbst noch niemand getestet hat und war sich nicht sicher, ob die breite Masse der Spieler jemals diese Version zu Gesicht bekommen würde.Der Directer’s Cut erhält Monster, die sich komplett von den bisher bekannten Gegnern unterscheiden. Es gibt, wie beispielsweise ein Stück Schinken. Auch die Evolutionen, mit der ihr euer Gameplay verbessert, sehen anders aus. Ein dreieckiges Item fungiert hier als neue Variable, die alles nochmal verändert. Benannt ist der Modus übrigens nach einemund hat nicht unbedingt etwas mit einem DirectOr’s Cut zu tun, das E ist Absicht.Zuvor war nicht bekannt, ob das Roguelike ein DLC erhalten wird, oder ob poncle seine Fans mit einem kostenlosen Update beglückt. Letzteres ist der Fall. Auch der Koop-Modus ist nun vorhanden und komplett kostenlos, hat aber einen Haken: Es gibt leider kein Online-Koop. Ihr könnt Vampire Survivors lediglich im Couch-Koop spielen oder ihr nutzt die Remote Play Funktion, die Steam bietet.Auch in Zukunft wollen die Entwickler neue Inhalte für Vampire Survivors veröffentlichen. Für die– So wurden kürzlich zwei neue Titel angekündigt, die ihr bald auch auf der Switch zocken könnt.