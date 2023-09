Vampire Survivors: Poncle verrät, ob ihr das Roguelike bald im Online-Koop spielen könnt

Vampire Survivors: Entwickler wollen Online-Koop ermöglichen

Poncle, der Entwickler vonhat kürzlich in einer Frage-Antwort-Runde auf reddit verraten, wie es mit einem Online-Koop-Modus aussieht. Das Team versucht sein Bestes, kann aber noch nichts versprechen.und erhielt mit einem gleichzeitigen Update den heiß erwarteten Koop-Modus – allerdings lediglich lokal mit zwei angeschlossenen Controllern. Eine Möglichkeit, Vampire Survivors online gemeinsam zu spielen, gibt es derzeit nur über die Remote-Play-Funktion von Steam. Das könnte sich schon bald ändern.Im Subreddit r/pcgaming wurde am Montag ein verifiziertes „Ask me Anything“ mit den Machern von Vampire Survivors veranstaltet . Teilgenommen haben ein Entwickler, die Community Managerin und ein Video Editor. Im Zuge dessen fragte jemand, wie es denn um einensteht, der über Couch-Koop und die Steams Remote Play hinausgeht. Damit funktioniert es nämlich online, soll, den Spielern zufolge, aber aussehen wie „ein wirres Durcheinander auf dem Bildschirm“.Die Antwort von poncle_luca lautete: „Wir untersuchen gerade, wie richtiges Online-Koop funktionieren könnte, aber wir können derzeit noch keine Versprechen machen, weil das ein großes Unterfangen ist“. Sie, doch es scheint nicht allzu leicht zu sein. Mit dem Update im August stellte poncle außerdem auf eine neue Engine um, die künftige Veränderungen an Vampire Survivors erleichtern soll.Diese Information gepaart mit weiteren Antworten der Entwickler auf reddit lassen uns vermuten, dass künftig noch vieleerscheinen. Mit dem Geld, das ihnen der Titel einspielt, hat poncle_luca große Pläne: Er möchte eine richtige Entwicklerfirma starten, mehr Spiele entwickeln, Orchester dazu bringen, ihre Soundtracks zu spielen, Events für Spieler organisieren und coole animierte Trailer hervorbringen. Im Rahmen des August-Updates kam bereits ein, der sich stark vom Basegame unterscheidet.