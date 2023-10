Vampire Survivors: Release des kostenlosen Whiteout-Update angekündigt

Vampire Survivors: Whiteout-Update erscheint am 19. Oktober





Feeling cute, might release a free update on Thursday



(Announcement: We are releasing a free update this Thursday, it's called Whiteout, details below) https://t.co/nObwGizORR



— Vampire Survivors 🧛 Switch & Couch Co-op Out Now! (@poncle_vampire) October 17, 2023

Immer noch nicht genug von? Dann frohlocket, denn ein neues, für alle Spieler des Action-Roguelikeswird noch in dieser Woche vom Entwickler ponclewerden.Nachdem in der jüngeren Zeit der eine oder andere kostenpflichtige DLC für Vampire Survivors veröffentlicht wurde, folgen jetzt mit Version 1.7 frische Inhalte, diesind. Derist aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht Teil des Patches.Das kostenlosefür Vampire Survivors hat poncle bereits vor einigen Wochen mit einem ersten Trailer angekündigt, aber seinerzeit noch keinen Releasetermin verraten. Nun twitterte der Entwickler, dass es "vielleicht am Donnerstag ein kostenloses Update" gibt. In einem weiteren Satz heißt es, dass der Patch definitiv am, erscheinen wird.Whiteout oder auch Update 1.7 wird Vampire Survivors um ein, einen neuen Charakter, ein frisches Item und mehr erweitern. Im Detail begebt ihr euch in das titelgebende Gebiet Whiteout und könnt dort gegen winterhafte Gegner antreten und darüber hinaus diefreischalten. Bei der neuen Waffe handelt es sich derweil um das, welches wie eine Art magischer Speer wirkt.Zudem gibt es mit dem Update auch wieder das eine oder andere neue Achievement. Wer also Vampire Survivors auf 100 Prozent gebracht hat, darf das Action-Rogue-Like demnächst erneut hervorkramen. Seit wenigen Monaten