Vampire Survivors: Update 1.8 mit Adventure-Modus offiziell angekündigt

Vampire Survivors: Adventure-Mode mit Update 1.8 vorgestellt

Wann erscheint das Update?

Instürzt man sich in Gegnermassen, erledigt diese und versucht, so lange wie üblich zu überleben. Einegibt es nicht. Oder etwa doch? Nun, zumindest in absehbarer Zeit werdet ihr mehr von dieser erfahren, denn poncle kündigte heute dasfür Vampire Survivors an.Mit dem Patch, der das Action-Rogue-Like aufhievt, wird eineingeführt, der euch mehr zur Hintergrundgeschichte verraten wird. Es ist also eine Art Story-Modus, den die Entwickler allerdings alsbezeichnen. Zudem wird er für alle Spielersein.In Vampire Survivors gibt es jede Menge Level, Charaktere und Hinweise darauf, dass die Spielwelt mehr als nur bloßes Töten bietet. So richtig bekommt man die als Spieler allerdings nicht mit, aber das soll sich ändern. Denn Update 1.8, welches der Entwickler poncle heute enthüllte, wird erstmals die, "in sich abgeschlossene kleinere Geschichten, die den Spielverlauf zurücksetzen und die Inhalte neu kombinieren."In jedem Abenteuer werdet ihr in ein spezielles Gebiet mit nur einer rudimentärenentlassen, um verschiedene Ziele zu erfüllen. Mal müsst ihr eine bestimmte Zeit lang überleben, während ihr an anderer Stelle in möglichst wenigen Minuten eine hohe Anzahl an Feinden erledigen müsst. Mit jeder erfolgreich abgeschlossenen Mission erhaltet ihr Zugang zu neuen Texten, die schlussendlich eine Geschichte erzählen. Zwischendurch dürft ihr außerdem bei Händlern, die ihr dann für den Rest des Abenteuers behalten dürft.Insgesamt wird es zum Release von Update 1.8 für Vampire Survivorsgeben, die jeweils eine ernste und eine abgedrehte Story haben werden. Spieler, dieerworben haben, dürfen sich zusätzlich über ein weiteres Adventure freuen.Der Abenteuer-Modus wird abseits der gängigen Standard-Modi zur Verfügung stehen, aber ihr werdet die dort gefundenen Münzen auch für eure herkömmlichen Updates nutzen dürfen. Darüber hinaus könnt ihr die Storys auch imerleben, sofern ihr das möchtet.Einengibt es derweil noch nicht, aber allzu lange sollt ihr gemäß des Entwicklers nicht mehr warten müssen. Die Veröffentlichung soll bereits in wenigen Wochen erfolgen, weshalb ihr vermutlich noch in diesem Jahr damit rechnen dürft.Ähnlichwird auch der neue Vampire Survivors-Patch für alle Spieler kostenlos sein. Dennoch plant das Entwicklerteam bereits mit weiteren kostenpflichtigen DLCs, die in naher und ferner Zukunft erscheinen sollen.