Vampire Survivors: Kollaboration mit Among Us angekündigt

Vampire Survivors: Kollaboration mit Among Us

Erste Abschnitte des Storymodus sind da

Der Roguelike-Hitkündigt ein DLC an, das die Helden von Among Us in das Spiel bringt. Ein passender Trailer zeigt Szenen in Comic-Grafik, bietet aber auch ein paar Sekunden Gameplay fürs Auge.Indie-Entwicklerbetont, dass es sich dabei um die erste Kollaboration handle. Man habe mit Innersloth, dem Studio hinter Among Us, zusammengearbeitet und die Helden daraus neu interpretiert, sodass sie in Vampire Survivors passen und dennoch wiedererkennbar sind.Mit dem Among-Us-DLC „“ kommen zahlreiche neue Inhalte in Vampire Survivors, wie poncle auf der Steam-Seite des Roguelikes berichtet. Dazu zählen, also unterschiedliche Crewmates aus Among Us, die verschiedene Kleidung und Accessoires tragen. Außerdem soll esgeben, eine neue Stage, Achievements, Musik und ein Abenteuer.Im Trailer ist im comichaften Look zu sehen, wie die Among-Us-Figuren auf solche aus Vampire Survivors treffen. Die kleinen bunten Zweibeinertreffen auf die bis an die Zähne bewaffneten Charaktere und der altbekannte Alarm geht los, um das Emergency Meeting einzuleiten. Wir sehen sie durchs Weltall fliegen, mit unterschiedlichen Waffen wie Pistolen, Lasern und einer ID-Karte kämpfen – am Schluss treffen alle gemeinsam auf einen Boss.Ganz am Ende ist für wenige Sekunden dasdes DLCs zu sehen: Typisches Chaos aus Vampire Survivors und mittendrin eine Figur aus Among Us, die sich dem entgegenstellt. Hier wechselt die Darstellung von den Animationen zudem in die gewohnte Pixel-Grafik, die Fans des Spiels kennen und lieben.Am, wie poncle offenlegt, soll „Emergency Meeting“ für Steam und Xbox erscheinen. Spieler auf der Nintendo Switch und mobilen Endgeräten müssen noch warten, hier steht nur „Coming Soon“.Mit den „Adventures“ sind zudem ab sofort einige Passagen des geplantenverfügbar,. In recht schmal gehaltenem Rahmen soll es künftig immer mehr kleine Abenteuer geben, also "in sich abgeschlossene kleinere Geschichten, die den Spielverlauf zurücksetzen und die Inhalte neu kombinieren", so der Entwickler.Zum bald erscheinenden DLC gehört ein Teil des Modus‘, dochführt man zwei davon ein. In einem soll es zudem einzu finden geben, steht auf der Steam -Seite des Roguelikes. Desweiteren kommt ein Abschnitt für das Legacy of the Moon DLC heraus, der bereits veröffentlicht wurde.In Vampire Survivors kommt ihr alsoauf eure Kosten, wenn ihr an der Story interessiert seid. Wer allerdings die Charaktere aus Among Us spielen will, muss ein paar Euro in die Hand nehmen. In einer Kategorie konntet ihr das populäre Roguelike für die diesjährigen– mehr dazu findet ihr hier.