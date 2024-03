Triple-I Initiative: Was haben die Indie-Studios vor?





Gibt es bald statt sündhaft teuren Triple-A Spielen eher? Das lässt sich noch nicht beantworten, aber die Entwickler vonund vielen weiteren haben offenbargeplant.Zusammen haben die Studios dieins Leben gerufen – ein, welches sich bereits seit Monaten in Arbeit befinden soll. Ein erster Teaser verrät noch nicht viel, lädt aber zu wilden Spekulationen ein. Wir bringen euch auf den aktuellsten Stand.Offiziell gibt es noch so gut wie kaum Infos, was sich hinter dem Begriff The Triple-i Initiative verbirgt. Eine Webseite liefert nur die Info, dass es sich um einhandelt, hinter dem namhafte Indie-Entwickler stehen. Unter anderem sind die Studios hinter Erfolgsspielen wie Vampire Survivors, Risk of Rain,, Darkest Dungeon undinvolviert.Auf dem Twitter-Kanal des ungewöhnlichen Projekts heißt es zudem, dass sich die Initiative seit Monaten in Arbeit befindet. Neue Infos wird es aber erst amgeben – bis dahin herrscht wieder Funkstille und wir können lediglich vermuten, was eigentlich wirklich dahinter steckt.Offensichtlich dürfte sein, dass es sich bei dem Namen Triple-I um eine Anspielung auf denhandelt, der oft in der Videospielbranche für Blockbuster-Produktionen wieoder auchverwendet wird. Sprich Spiele mit einem sehr hohen Budget und damit das genaue Gegenteil von Indie-Produktionen.Triple-I könnte nun der Zusammenschluss der verschiedenen Entwicklerstudios sein, um zukünftig einen Gegenentwurf zu liefern: Die, ohne dabei in Sachen Budget gänzlich über die Stränge zu schlagen, während man sich gegenseitig und untereinander noch stärker unter die Arme greift. Wir sind auf jeden Fall gespannt und halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es neue Informationen gibt. Bis dahin könnt ihr euch ja dem aktuellen Überraschungshit