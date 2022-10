Arrogation: Unlight of Day: Neuer Trailer zum chinesischen Horror – Demo demnächst auf Steam

Arrogation: Unlight of Day – Finsterer neuer Trailer enthüllt





Our brand new trailer!

Let's explore the extremely dark secrets hidden in Yunlin Village!



🎮Free Demo will be released soon📢



Add to your Steam Wishlist:https://t.co/uMCdEMOygp pic.twitter.com/SkPSOaMymO



— Arrogation: Unlight of Day - #IndieHorrorGame# (@UnlightofDay) October 24, 2022

Baldige Demo angekündigt – Release über Steam

Die Entwickler von Arrogation: Unlight of Day präsentieren ihr noch recht unbekanntes Horror-Adventure mit einem neuen Trailer. Die Demo soll schon bald folgen.Dabei finden wir uns in der Rolle eines einsamen Reporters wieder, der seine verlorene Familie in einem verlassenen Dorf im China der 80er-Jahre verzweifelt sucht. Bei Arrogation: Unlight of Day handelt es sich dabei um die erste Produktion aus dem Team der Corax Studios, das seit seiner Gründung im Jahr 2019 lediglich Dokumentationen und Animationen schuf. Mit an Bord ist Chinas wohl bekanntester Publisher: Gamersky.Passend zur derzeitig allgegenwärtigen Halloween-Atmosphäre zeigen uns die Entwickler in ihrem neuen Trailer, wie gruselig Arrogation: Unlight of Day tatsächlich werden soll. In der Ego-Perspektive streift der Protagonist dabei durch verschiedene, unheimliche Schauplätze und trifft so auf den einen oder anderen Monstergegner.Diese versprechen schon fast alptraumhafte Abwechslung, denn neben "herkömmlichen" Kreaturen wie Skeletten oder Zombies gibt es auch fliegende Pestraben auf den Dächern von Yunlin zu sehen. Nebenbei lösen wir noch "krankhaft kreative Rätsel" und umgehen Fallen und Hindernisse geschickt, ohne dabei zur Waffe zu greifen.Nebenbei bewirbt der offizielle Twitter Account des Spiels die kostenfreie Demo-Version von Arrogation: Unlight of Day, die in Kürze verfügbar sein soll. Der Release dürfte somit noch einige Zeit auf sich warten lassen, schon jetzt könnt ihr den Titel aber auf Steam eurer Wunschliste hinzufügen.