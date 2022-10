Age of Mythology: Retold: Remake des göttlichen Strategiespiels angekündigt

Age of Mythology: Retold – Welche Verbesserungen sind geplant?

Lange hat es gedauert, aber zum 25. Jubiläum der Age of Empires-Reihe machte es Microsoft offiziell: Age of Mythology kehrt mit einem Remake zurück.Viele Informationen zu Age of Mythology: Retold teilte der Konzern aus Redmond aber noch nicht mit. Weder gibt es derzeit Gameplay-Szenen aus der überarbeiteten Version, noch einen festen Releasetermin. Dafür aber immerhin einen ersten Trailer.Auch wenn Microsoft ziemlich zurückhaltend mit Informationen ist, gehen aus der Ankündigung von Age of Mythology: Retold dennoch ein paar Details hervor. In erster Linie wird die Neuauflage sich vor allem optisch verbessern. Wahrscheinlich orientieren sich die Entwickler an der Age of Empires 2: Definitive Edition , die einen modernen Look bekam, ohne den Grafikstil des Originals zu sehr zu verändern.Außerdem sollen neue Features eingebaut werden. Damit dürften Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und einige moderne Komfortfunktionen gemeint sein, die auch schon die Definitive Edition von Age of Empires 2 erhielt.Über neue Kampagnen oder Fraktionen herrscht hingegen absolutes Stillschweigen. Genauere Informationen zum Umfang von Age of Mythology: Retold sollen erst in naher Zukunft folgen. Das gilt ebenso für die Bekanntgabe eines Releasetermins.