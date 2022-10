The Witcher Remake: Neuauflage des ersten Teils offiziell angekündigt

The Witcher Remake: Open World und Unreal Engine 5

The Witcher Remake: Release noch in weiter Ferne

Vor wenigen Wochen kündigte CD Projekt mit Canis Majoris eines von fünf neuen The Witcher-Spielen an. Jetzt ist klar: Hinter dem Projektnamen verbirgt sich ein Remake von The Witcher aus dem Jahr 2007.Dies kündigte das polnische Studio so eben anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Marke offiziell an. Die Neuauflage entsteht aber nicht bei CD Projekt selbst, sondern beim noch jungen Studio Fool's Theory. Die sitzen ebenfalls in Polen und bestehen aus einigen ehemaligen The Witcher-Entwicklern.Viele Details zum Remake verrät CD Projekt derzeit noch nicht, aber es gibt zwei wichtige Details: Zum einen entsteht das The Witcher Remake auf Basis der Unreal Engine 5, die auch bei der nächsten Spieletrilogie von CD Projekt selbst zum Einsatz kommt.Zum anderen wird das Remake ein waschechtes Open-World-Rollenspiel. Das sind zumindest die Worte, die bei der Ankündigung von Canis Majoris verwendet worden sind. Ob das spielbare Gebiet sich an den Grenzen des Orginals orientiert oder um einiges größer ausfällt, bleibt noch abzuwarten.Da sich das Remake noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, gibt es zum aktuellen Zeitpunkt zudem weder einen Trailer, noch Screenshots.Anhand der kargen Infos lässt es sich ja bereits erahnen: Einen Releasetermin gibt es für das The Witcher Remake noch nicht. Vor frühestens 2024 sollte aber damit nicht zu rechnen sein.Adam Badowski, Studiochef von CD Projekt Red, kommentiert die Ankündigung übrigens wie folgt:"Mit The Witcher hat für uns, für CD PROJEKT RED, alles angefangen. Es war das erste Spiel, das wir je gemacht haben, und es war damals ein großer Moment für uns. An diesen Ort zurückzukehren und das Spiel neu zu entwickeln, damit die nächste Generation von Spielern es erleben kann, fühlt sich genauso groß an, wenn nicht noch größer. Die Zusammenarbeit mit Fool's Theory bei diesem Projekt ist ebenso aufregend, da einige der Leute dort bereits an den The Witcher-Spielen beteiligt waren. Sie kennen das Ausgangsmaterial gut, sie wissen, wie sehr sich die Spieler auf das Remake gefreut haben, und sie wissen, wie man unglaubliche und ambitionierte Spiele macht."Neben den neuen The Witcher-Spielen ist CD Projekt außerdem mit einer Fortsetzung zu Cyberpunk 2077 beschäftigt, die ebenfalls in den nächsten Jahren erscheinen soll.