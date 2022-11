The Witcher Remake: Neuauflage kommt im Open World-Format

The Witcher Remake: Offene Welt im Stil des 3. Teils geplant

Alle Hände voll zu tun bei CD Projekt Red

Die Entwickler des Remakes zu The Witcher geben nun brandneue Details zur Neuauflage preis. Diese soll in einer modernen, offenen Welt spielen und sich vor allem auf die Geschichte konzentrieren.Während einer Präsentation , die von CD Projekt kürzlich abgehalten wurde, bezeichnete man das The Witcher Remake als Story-fokussiertes Singleplayer-Rollenspiel, das in einer Open World angesiedelt und als moderne Neuinterpretation des Originals zu verstehen ist.Während es den größten Teil der Fangemeinde wohl weniger überraschen dürfte, dass die Entwickler mit dem The Witcher Remake einen ähnlichen Weg einschlagen, wie es in The Witcher 3: Wild Hunt der Fall ist, bekommen wir auf diesem Weg eine offizielle Bestätigung. Nach der Ankündigung im letzten Monat , dass der erste Teil der populären Hexer-Reihe sich auf ein "vollwertiges Remake" freuen darf, welches sich bereits in Arbeit befände, sind dies allerdings auch die bislang einzigen Informationen, die wir haben.Lediglich, dass wir auf technischer Ebene davon ausgehen können, dass die Neuauflage in der Unreal Engine 5 "von Grund auf neu aufgebaut" werden soll und sich das polnische Studio von Fool's Theory, bei dem erfahrene The Witcher-Veteranen mit von der Partie sind, noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden, wissen wir darüber hinaus sicher. CD Projekt Red soll dabei aber auch weiterhin die vollständige kreative Aufsicht genießen.CD Projekt Red-Chef Adam Badowski verriet außerdem: "Mit The Witcher hat für uns, für CD Projekt Red, alles angefangen. Es war das erste Spiel, das wir je gemacht haben, und es war damals ein großer Moment für uns. An diesen Ort zurückzukehren und das Spiel neu zu entwickeln, damit die nächste Generation von Spielern es erleben kann, fühlt sich genauso groß an, wenn nicht noch größer".Nachdem wir bereits seit einiger Zeit wissen, dass der Entwickler uns mit gleich mehreren spannenden Projekten in der kommenden Zeit versorgen möchte, erfahren wir nun auch, was alles neu im Next-Gen-Update von The Witcher 3 sein wird . Dieses erwartet uns bereits am 14. Dezember des noch laufenden Jahres. Darüber hinaus hat CD Projekt Red erst vor wenigen Wochen eine Fortsetzung von Cyberpunk 2077 angekündigt.