The Witcher Remake: Der Release ist noch sehr weit weg

Project Sirius für ein "breiteres Publikum" zugänglich





Sirius is a codename for the game developed by @molassesflood, set in The Witcher universe and created with support from CDPR. It will differ from our past productions, offering multiplayer gameplay on top of a single-player experience including a campaign with quests and a story pic.twitter.com/aoX7wlIfRO



nach Polaris erscheinen, was eine Konsequenz daraus ist, wie wir dieses Projekt sehen", so Kicinski. Er führt weiter aus, dass das The Witcher Remake zwar parallel entwickelt wird, aber zum Teil dieselben Technologien nutzen wird, die auch in Polaris zum Einsatz kommen.Aufgrunddessen wird erst das neue The Witcher-Abenteuer erscheinen, damit danach die Neuauflage des ersten Teils einige dieser Technologien auch vollständig nutzen kann. Weiter ins Detail wollte er zu dem Zeitpunkt noch nicht gehen.Neben dem Remake und der neuen Trilogie ist außerdem mit Project Sirius noch ein weiteres The Witcher-Spiel in Arbeit. Das entsteht zurzeit beim Entwicklerstudio The Molasses Flood, die 2021 von CD Projekt aufgekauft worden sind.Auch hierzu lassen sich die Verantwortlichen noch nicht in die Karten blicken, aber laut Adam Kicinski wird Sirius ein Spiel, mit dem ein "breiteres Publikum" angesprochen werden soll. Was das genau heißt, das lässt man bewusst offen, da man schlichtweg noch nicht bereit dafür ist: "Da das Spiel anders ist als alles, was wir bisher veröffentlicht haben, müssen wir sicher sein, dass die Spieler verstehen können, worum es in dem Spiel geht – deshalb beschreiben wir nicht, um welche Art von Spiel es sich handelt oder wie groß es sein wird", so der Chef von CD Projekt.Wenig überraschend gibt es für Sirius auch noch keinen Veröffentlichungstermin. Aber sowohl Polaris, als auch das Remake und Project Sirius werden die nächsten drei The Witcher-Spiele sein, die CD Projekt veröffentlichen wird. Zuvor wartet aber erst einmal das Next-Gen-Update für The Witcher 3, welches am 14. Dezember erscheinen wird