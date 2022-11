Control 2: Entwicklung des Sequels offiziell bestätigt

Control 2: "Warten wird sich lohnen"





We have signed an agreement with 505 Games to co-develop and co-publish Control 2, a sequel to Control. Read the announcement: https://t.co/UD1iFHvCeH



This is a very exciting moment for us! Mikael Kasurinen, Game Director of the franchise, tells more: https://t.co/KJCHIWgBlU pic.twitter.com/TuTEMr1tjv



— Remedy Entertainment (@remedygames) November 11, 2022

Entwicklungsbudget von über 50 Millionen Dollar

Remedy Entertainment hat bestätigt, dass sich mit Control 2 die Fortsetzung des Action-Adventures in der frühen Entwicklung befindet. Auch Publisher 505 Games ist erneut mit von der Partie.Zuvor unter dem Codenamen Heron bekannt, soll Control 2 in der Zukunft auf die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den Computer kommen. Remedy erklärt allerdings, dass sich das Sequel noch in einer Phase der Konzeptionierung befände, weswegen wir nicht von einem all zu nahen Release ausgehen dürften."Mit Control wagten wir den Sprung ins Ungewisse. Wir wollten etwas Neues schaffen. Etwas anderes und Unerwartetes. Eine Welt wie keine andere. Ich danke euch, dem Publikum, dafür, dass ihr Control zu einem solchen Erfolg für uns gemacht habt", heißt es seitens Mikael Kasurinen, seines Zeichens Game Director von Control 2, in einem Blog-Eintrag , bevor er sich auch zu der Fortsetzung äußert."Mit Control 2 werden wir einen weiteren Sprung ins Unbekannte wagen. Es wird eine unerwartete Reise sein. Es wird eine Weile dauern, aber um es gelinde auszudrücken, ist dies das aufregendste Projekt, an dem ich je gearbeitet habe. Es ist noch zu früh, aber das Warten wird sich lohnen.", versichert uns Kasurinen euphorisch.Während Remedy den Vertrieb für den PC selbst in die Hand nimmt, soll sich Publisher 505 Games um eben jenen auf den Konsolen kümmern. Darüber hinaus gibt das Team bekannt, dass auch der zweite Teil wieder auf die Northlight Engine des Entwicklers zurückgreifen wird. Diese wurde in der Vergangenheit bereits in Quantum Break, aber auch Alan Wake oder Max Payne verwendet.Dass Control 2 ein waschechter Blockbuster werden soll, daran besteht kaum Zweifel. So beschreiben die beiden Co-CEOs von 505 Games, Rami und Raffi Galante, den Titel als die "größte Investition", die sie jemals als Publisher getätigt hätten. Satte 51 Millionen US-Dollar steht Remedy für die Produktion einer sehenswerten Fortsetzung zur Verfügung, um an den Erfolg des ersten Teils anzuknüpfen.Neben Control 2 arbeitet Remedy Entertainment an einer Reihe weiterer spannender Titel. Im Raum steht unter anderem die Veröffentlichung von Alan Wake 2, die für 2023 geplant ist . Auch Project Condor, ein Koop-Multiplayer-Spin-off aus dem Control-Universum, soll sich in Arbeit befinden. Und ganz nebenbei werkelt man gemeinsam mit Rockstar Games auch noch an den Remakes von Max Payne 1 & 2