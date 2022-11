4Players: Spiele des Jahres 2022: Morgen geht es los

Von der 20 runter bis zur 1

Das ist die große bunte Spiele-Schau, die alles froh und farbig macht. Sie macht sogar den grauen Fernseher blau, damit die Sonne mit uns lacht. Hier kommt eine Super-Knüller-Spieleliste – da sprüht der Witz, da geht es rund, da steigt der Gamerscore wie ein Luftballon. Ja, Freunde, Spielen ist gesund...Ihr merkt es an unserer albernen Verballhornung des legendären Bugs-Bunny-Titelliedes – auch im grauen Dezember ist die 4Players-Redaktion in Feierstimmung und kürt die besten Videospiele dieses Kalenderjahres. Mitmachen darf automatisch jeder Titel, der von Januar bis Dezember 2022 erschienen ist – und wir legen los mit unserem großen Games-Countdown noch bevor die Gottschalks, Jauchs und Lanze dieser Nation das Jahr 2022 für beendet erklären können.Schon morgen, am 1. Dezember, starten wir mit Platz 20 und hauen jeden Tag einen neuen Titel raus – bis am 20. Dezember der 1. Platz ganz oben auf dem 4Players-Treppchen Platz nimmt. Keine Genre-Könige, fatalen Flops und Grafik-Granaten für dieses Jahr – sondern schlicht und klar verständlich und für jeden zum Mitdiskutieren: die 20 tollsten Spiele 2022! Wer mag, darf sich natürlich gerne bereits ab heute an wilden Prognosen und Orakeln versuchen, wer wohl die Games-Krone 2022 erobern wird...Also gerne im Köpfchen oder dem Kalender notieren: Jeden Tag um 12 Uhr mittags gibt’s für die nächsten knapp drei Wochen einen neuen Platz im Spiele des Jahres-Countdown auf 4Players.de – seid gerne zahlreich und lautstark dabei in der staden Zeit, wir freuen uns auch euch.