4Players: Spiele des Jahres 2022: Platz 19: Scorn

lAmbdA schrieb am 02.12.2022 um 12:52 Uhr

Ich muss sagen, Scorn ist mein Spiel der letzten Jahre. Ich finde es nahezu perfekt in dem, was es versucht zu sein und fühlt sich darüber hinaus noch sehr einzigartig an. Ich würde es nicht bedingungslos weiter empfehlen, weil es definitiv als Spiel, dass Spaß machen soll, nicht für jeden funktioniert.

Aber in Sachen Design und Art ist es ein muss für jeden, der sich für Spiele-Kultur interessiert und mMn. Gäbe es eine analoge Liste zu den 100 Büchern, die man gelesen haben muss, wäre Scorn auf jeden Fall dabei.