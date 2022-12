4Players: Spiele des Jahres 2022: Platz 18: Return to Monkey Island

Über 30 lange Jahre lagen zwischen der 1991er Veröffentlichung von Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge und dem 2022er Finale der originalen Affeninsel-Trilogie. Wow, da kann sogar Shenmue , mit seiner 18-jährigen Durstrecke zwischen Teil 2 3 , einpacken. Mit Ron Gilbert und Dave Grossman sind 66,7% (gerundet!) des einstigen Serien-Triumvirats am Start – und es ist ihnen tatsächlich gelungen, das alte Feuer neu zu entfachen.Wer nicht sofort zum Release zugegriffen hat, der lacht sich jetzt ins Fäustchen – denn mittlerweile gibt es auch eine gute deutsche Sprachausgabe , die das Genießen vieler Gags noch komfortabler macht. Return to Monkey Island gelingt ein mehrfacher Spagat: Das Spiel zitiert sich selbst, ohne sich platt zu kopieren. Es bleibt dem guten alten Adventure-Prinzip treu, ohne im Jahr 2022 zu langweilen. Und es wirft die schöne olle Pixelgrafik über Bord, doch hat einen sehr charakteristischen neuen Comic-Anstrich. Das mag bei manchem altmodischen Freibeuter für Skorbut sorgen, aber wie sagte schon Jack Sparrow zu Klaus Störtebeker: "Man kann es nicht allen recht machen."Kurzum: Die Rückkehr von Guybrush Treepwood und seiner sympathischen Bande, der Besuch der Scumm-Bar sowie das Umherschubsen und Kombinieren von ulkigen Items hinterließ ein durch und durch wohliges Gefühl beim geneigten Adventure-Fan. Auch dank seiner neuen Sprint-Fähigkeit läuft Guybrush mit Return to Monkey Island ganz locker auf dem 18. Platz unserer Topliste ein.