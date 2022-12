4Players: Spiele des Jahres 2022: Platz 17: Gran Turismo 7

Der König der Rennsimulationen auf der PlayStation begeistert mit mittlerweile über 450 Fahrzeugen und einer Fahrphysik, die ihresgleichen sucht. Besonders das haptische Feedback des Dual-Sense-Controllers kommt perfekt zur Geltung und macht auch Spieler ohne Lenkrad-Setup froh. Die Optik von Fahrzeugen und den verschiedenen Umgebungen ist beeindruckend – könnte aber wohl noch einen Tick besser sein, wenn das Spiel exklusiv für die Playstation 5 entwickelt worden wäre.Aber auch so schlägt das Raser-Herz dank zahlreicher Tuning-Möglichkeiten und wieder hinzugekommenen Strecken-Favoriten wie Trial Mountain und Deep Forest mit jedem Druck auf das Gaspedal höher: Bei 320 km/h auf dem Tacho zuzusehen, wie nach einem Regenschauer die Sonne aufgeht und Teile der Strecke abtrocknen, während man um Platzierungen kämpft, verliert auch nach über 100 Stunden kein bisschen von seiner Faszination.Die etwas dröge Karriere, die immer noch oft fragwürdige Intelligenz der computergesteuerten Fahrer und fehlende Quality-of-Life-Features drücken die Wertung, auch der Mehrspieler-Modus ist noch nicht da, wo er eigentlich hin sollte. Krude Bedienung, eine unterirdische Lobby und keine Möglichkeit, eine eigene Season für die Online-Freunde auf die Beine zu stellen, sind absolut nicht zeitgemäß. Die Entwickler schieben jedoch ein Update nach dem anderen nach, vielleicht kommen in Zukunft also nicht nur weitere Fahrzeuge und Strecken dazu, sondern auch ein spaßiger Multiplayer, der seinen Namen auch verdient. Aktuell muss sich der PS-Spaß mit einem guten, aber nicht überragenden Platz 17 in unserer Spielspaß-WM 2022 zufrieden geben.