4Players: Spiele des Jahres 2022: Platz 16: A Plague Tale: Requiem

Größer, schöner und auch besser? Ja, ja und ja. Das zweite Action-Abenteuer mit Amicia und Hugo schließt direkt an den Überraschungserfolg A Plague Tale: Innocence von 2019 an, mittlerweile hat sich das Asobo-Studio als AAA-Entwickler etabliert – und die Franzosen liefern eines der hübschesten Games 2022 ab. Traumhafte Landschaften, starke Figuren und wundervoll ausstaffierte mittelalterliche Siedlungen – Requiem kann in puncto Grafikpower und Inszenierung zwar noch nicht ganz mit dem Vorbild The Last of Us: Part 2 mithalten, beeindruckend ist es aber allemal.In spielerischer Hinsicht ächzen anspruchsvolle Schleichfans über das formelhafte Arena-Design und überschaubare Stealth-Optionen, dafür gibt es prachtvolle, halboffene Hub-Welten mit netten Neben-Aufgaben und ein aufgepepptes Nah- und Fernkampfsystem. Zudem wachsen einem Amicia und Hugo noch näher ans Herz als im Vorgänger, und das Spiel sorgt mit immer wieder anderen Charakter-Konstellationen für Kurzweil.In unsere 20er-Topliste des Jahres schafft es A Plague Tale: Requiem letztlich vor allem dank seines fulminanten Schlussdrittels mit hochdramatischen Szenen, großen Gefühlen und beinahe apokalyptischen Panoramen. Danke, Amicia und Hugo – es war ein wilder Ritt mit euch!Platz 17: Gran Turismo 7 Platz 18: Return to Monkey Island