4Players: Spiele des Jahres 2022: Platz 13: Stray

Die Macher des cyberpunkig angehauchten Katzen-Abenteuers Stray haben fast alles richtig gemacht: Sie lieferten ein gefelliges Wohlfühlspiel mit einem liebenswerten, tierischen Protagonisten ab, stampften mal ganz nebenbei die wohl beste 3D-Grafik eines Indiespiels im Jahr 2022 aus dem Boden – und bewiesen mit ihrem Juli-Release auch noch Gespür für Timing. Stray war plötzlich in aller Munde, und das war auch gut so.Man kann dem Action-Adventure mangelnden spielerischen Anspruch vorwerfen und über einige sehr simple Stealth-Passagen spötteln, auch beim Thema Wiederspielwert war noch reichlich Luft nach oben. Dafür gossen die Macher ganz viel Katzen-Essenz und liebenswerte Marotten der beliebten Haustiere in ein virtuelles Unterhaltungsprodukt, das auch als sehr aufwändiger Vertreter der modernen Kategorie der "cozy games" durchgeht.Dank kreativ gebauten Spielwelten, charmanten Androiden und ein paar pfiffigen Rätseleinlagen schleicht, hopst und schnurrt sich Stray ganz elegant in unsere Top-20 des Jahres. Wer will es diesem Streuner verdenken?