4Players: Spiele des Jahres 2022: Platz 6: The Callisto Protocol

nawarI schrieb am 15.12.2022 um 12:33 Uhr

Was fehlt denn jetzt noch?

4. Vampire Survivours,

3. Horizon 2

2. God of War

1. Elden Ring. Weil das Jahr komplett davon geprägt war und permanent für Gesprächsstoff gesorgt hat.

Aber was wird Platz 5?

Moss Book 2 würd ich hier nicht sehen, denn wegen VR konnten das zu viele Leute nicht spielen.

Stanley Parable Ultra Delux Edition? Das hat kaum für Gesprächsstoff gesorgt.

Welches SPiel vergesse ich denn?