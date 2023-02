Amnesia: The Bunker: Sandbox-Horror der SOMA-Entwickler verschoben

Amnesia: The Bunker - Entwickler von Krankheit geplagt

Wie die SOMA-Entwickler aus dem Hause Frictional Games bekanntgeben, wird der Sandbox-Horrornun von seinem ursprünglichen Release-Zeitraum im März auf denverschoben.Der vierte Teil der Amnesia -Reihe soll sich insofern von seinen Vorgängern unterscheiden, dass er, statt linearer Gruselgeschichten zu erzählen, einen "ungeschriebenen" Schrecken in die alptraumhafte, halboffene Welt bringen will. Angesiedelt ist das Setting von Amnesia: The Bunker dabei in der Zeit des ersten Weltkrieges.Bezüglich der Verschiebung von Amnesia: The Bunker äußern sich die Entwickler von Frictional natürlich selbst. Über Twitter gibt das Team bekannt, man sehe sich aufgrund eines "harten Winters", der einige Krankheitsfälle unter den Mitarbeitenden hervorbrachte, zu dem Schritt gezwungen.Aufgrund der recht kompakten Größe des Entwicklerteams hätten derartige Vorfälle einen "schweren Einfluss" auf die Produktion. Dennoch möchte man sich Zeit für die Entwicklung von Amnesia: The Bunker nehmen und seine Veröffentlichung nicht überstürzt über die Bühne bringen.Amnesia: The Bunker soll an seinem neuen Release-Termin im Mai für die Xbox- und die PlayStation-Konsolen sowie für den PC über Steam, den Epic Games Store und GOG erscheinen. Darüber hinaus wird der Sandbox-Horror auch ab seinem Launch im Abonnement des Xbox Game Pass zur Verfügung stehen.