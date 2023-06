Summer Game Fest 2023: Von Gears 6 bis Silent Hill 2 - Fünf Spiele, die vermisst wurden

Indiana Jones

Woran arbeitet eigentlich The Coalition?ist bald vier Jahre alt und auch die Erweiterungnähert sich der Dreier-Marke. Seitdem ist es um das Microsoft-Studio sehr ruhig geworden, wobei Fans sich sicher sind, dass das Team längst an der Entwicklung vonsitzt.Das mag durchaus stimmen, schließlich endete der jüngste Serienteil relativ offen, aber offiziell ist ein Nachfolger bislang nicht angekündigt. Laut Giant Bomb Journalist Jeff Grubb hat das auch einen guten Grund: Neben Gears 6 wurde bei The Coalition auch noch an zwei anderen Projekten gearbeitet, die aber angeblich eingestellt worden sind. Mittlerweile soll man sich beim US-Team ganz und gar auf den nächsten Gears-Teil konzentrieren.Ob das stimmt oder nicht, bleibt abzuwarten. Beim Xbox Games Showcase war es zumindest ziemlich still um ein Gears 6. Schade.Bei den Wolfenstein-Entwicklern von Machine Games ist immerhin, woran vorrangig gearbeitet wird: Nicht an einem neuen Abenteuer von B.J. Blazkowicz, sondern Hut und Lederpeitsche werden ausgepackt. Die Rede ist von, für die sich Bethesda von Lucasfilm Games die Lizenz sicherte und zudem Todd Howard als auszuführenden Produzenten ans Ruder setzte.Wirkliche Infos gibt es bislang nicht, außer, dass das Spiel eine eigenständige Geschichte erzählt, die "auf dem Höhepunkt der Karriere des berühmten Abenteurers spielt." Ansonsten herrscht absolutes Stillschweigen, was mitunter daran liegen mag, dass Todd Howard nebenbei auch nochzu verantworten hat. Da dort aber so langsam eine Zielgerade zu sehen ist, könnte es bald bei Indiana Jones ein bisschen heißer werden. Schön wäre es zumindest, wenn es dazu demnächst ein paar mehr Infos geben würde. Alternativ wäre aber auch ein Wolfenstein 3 allemal spannend.Schon gefühlt eine halbe Ewigkeit angekündigt, aber wirklich ausführliche Informationen gibt es zubislang nicht. Dabei hat der Vorgänger bald ganze neun Jahre auf dem Buckel! Dennoch blieb Bioware auch dieses Jahr beim Summer Game Fest und Xbox Games Showcase sehr still. Ein neuer Trailer zu Dragon Age, der vielleicht auch den Release stärker einrahmt, gab es nicht.Woran das liegt? Darüber lässt sich natürlich nur spekulieren. Gemäß Bioware ist die Geschichte des Rollenspiels aber schon. Von einer Fertigstellung ist man trotzdem noch ein ganzes Stück weit entfernt: Erst ab April 2024 ist ein Release realistisch, wie. Ein Trailer wäre natürlich trotzdem längst vorstellbar, aber möglicherweise verfolgt man beim Publisher mittlerweile andere Pläne.Bei EA experimentiert man in letzter Zeit damit, die Zeiträume zwischen Ankündigung und Release eines Spiels deutlich zu verkleinern. Jahrelange Werbekampagnen, wie es in der Vergangenheit der Fall ist, soll es offenbar nicht mehr geben. Klar, bei Dragon Age: Dreadwolf sieht das anders aus, denn das Rollenspiel ist ja schon länger angekündigt, aber eine richtige Vorstellung samt heißlaufender Marketing-Maschinerie wird es wohl erst geben, wenn der Releasetermin nahezu sichergestellt ist.Ein Spiel, bei dem viele Fans erwartet haben, dass es zum Summer Game Fest Neuigkeiten gibt, war. Immerhin wurde dasund Entwickler Bloober Team war zuletzt hinsichtlich des Fortschritts recht zuversichtlich. Dennoch blieb es beim Summer Game Fest 2023 mucksmäuschenstill – kein neuer Trailer, keine neuen Infos, nicht ein sterbenswörtchen.Angesichts der aktuellen Erfolge, die Neuauflagen von Horror-Spielen wieodererzielen, wirkt es ein wenig überraschend, wie ruhig Konami mit der eigenen Ankündigung umgeht. Bleibt zu hoffen, dass der japanische Publisher längst einen ausgereiften Marketing-Plan in der Hinterhand hat, um in nicht allzu ferner Zukunft, mehr Infos zum Remake von Silent Hill 2 zu liefern.Welches Spiel habt ihr beim Summer Game Fest 2023, bei der PC Gaming Show oder beim Xbox Games Showcase vermisst? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!