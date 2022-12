Acer: Verkaufsstart der Predator-Aktionsmodelle

Topmodell der Predator-Reihe – der Orion 7000

Wer im PC-Gaming-Sektor auf der Suche nach einem leistungsstarken Komplettpaket ist, kann sich momentan die neuen Predator-Aktionsmodelle von Acer genauer ansehen. Seit Kurzem findet sich im Onlineshop des Herstellers beispielsweise der Predator Orion 3000 PO3-640 (mit GeForce RTX 3060 & 512 GB SSD-Speicher) zum Preis von 1.499 Euro im Sortiment. Mit einem Extrabudget von 200 Euro wäre sogar ein Upgrade auf die RTX 3070 und 1 TB SSD möglich. Im Konfigurator sind zudem weitere Anpassungen an die persönlichen Vorlieben verfügbar.Beim Griff in die oberste Regalreihe findet man den Orion 7000, der will Spielevergnügen auf höchstem Niveau ermöglichen. Das Flaggschiff von Acer lässt sich mit Prozessoren bis zur Intel Core i9-13900-Reihe bestücken – so soll der Rechner auch auf längere Zeit leistungsstarke Gaming-Performance bieten. Zudem gibt es hier die Möglichkeit, Grafikkarten bis hin zur Nvidia GeForce RTX 3090 mit maximal 64 GB DDR5-400 RAM zu verbauen.Noch bis zum 31. Dezember dieses Jahr erhalten Käufer eines der Predator Orion-Aktionsmodelle das neue Call of Duty: Modern Warfare 2 gratis dazu. Gleichzeitig erhält man als Zuckerl den Xbox Game Pass Ultimate inklusive EA-Play, aber nur für einen Monat. Nach dem Kauf bekommt man den digitalen Code für MW2 über die entsprechende Aktionsseite von Acer...