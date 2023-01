Acer: CES 2023: Neue Predator-Notebooks und -Monitore vorgestellt

Predator-Notebooks mit RTX 4000-er Serie

Auf der laufenden CES 2023 hat Acer für seine Predator-Produktreihe neue Notebooks und Monitore vorgestellt. Die richten sich vor allem an ein Enthusiasten-Publikum.Im Rahmen der Consumer Electronics Show stellte Acer im Detail die neuen Predator Helios 16 und Helios 18 vor, sowie die beiden Gaming-Monitore Predator X45 und X27U. Alle vier Produkte sollen noch im Laufe des Jahres erscheinen.Die beiden neuen Notebooks Helios 16 und Helios 18 setzen auf leistungsstarke Hardware: Beide Produkte können laut Pressemitteilung entweder mit einem Intel Core i9 oder mit einem Core i7 HX-Prozessor ausgestattet werden, sowie mit einer Grafikkarte der aktuellen Nvidia-Generation, wodurch unter anderem auch DLSS 3.0 unterstützt wird. Maximal umfasst das eine Nvidia GeForce RTX 4080 Notebook-GPU, die bis zu 165 Watt in Anspruch nimmt.Zusätzlich können die neuen Predator-Modelle mit bis zu 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher (4800 MHz) und bis zu 2 TB NVMe SSD-Speicher ausgestattet werden. Während sich im Inneren die Modelle damit relativ ähnlich sein können, sieht es beim Display schon etwas anders aus.Beim Helios 16 erhaltet ihr dem Namen gerecht ein 16 Zoll großes Display, welches eine Auflösung von 2560x1600 Pixeln mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz oder 240 Hz bietet. Das Helios 18 wiederum verfügt über ein 18 Zoll großes Display mit zwei unterschiedlichen Auflösungsoptionen. WUXGA bietet 1920x1200 Pixel mit 165 Hz, während das WQXGA-Display in 2560x1600 Pixeln und 240 Hz auflöst. Alternativ gibt es für beide Notebooks auch ein Mini LED Panel mit 250 Hz, wobei Acer keine Angaben zur Auflösung liefert.Bei den Preisen müsst ihr recht tief in die Tasche greifen: Der Predator Helios 16 erscheint voraussichtlich ab Februar 2023 zu Preisen ab 2.399 Euro. Der Helios 18 soll einen Monat später zu Preisen ab 2.499 Euro folgen.Wer hingegen bereits über moderne Hardware verfügt, aber noch auf der Suche nach einem passenden Monitor ist, wird ebenfalls bei Acer fündig. Auf der CES 2023 stellte der taiwanesische Hersteller nun den Predator X45 und den Predator X27U vor.Beide Monitore verfügen über OLED-Displays, unterscheiden sich aber in ihrer Größe und möglichen Anwendungszenarien. Der Predator X45 ist ein 45 Zoll UWQHD-Curved-Monitor mit einer Auflösung von 3440x1440 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Darüber hinaus wird AMD FreeSync unterstützt. In Sachen Anschlüsse verfügt der X45 über zweimal HDMI 2.0, einmal DisplayPort 1.4 und einmal USB Type-C.Beim X27U erwartet euch hingegen ein 27 Zoll großer Flachbildschirm, welcher eine Auflösung von 2560x1440 Pixeln und ebenfalls 240 Hz Bildwiederholfrequenz bietet. Außerdem wird ebenso AMD FreeSync unterstützt. Bei den Anschlüssen lässt sich Acer in der Pressemitteilung nicht in die Karten schauen, außer, dass der X27U ebenfalls über einmal USB Type-C verfügt.Günstig wird es bei den Monitoren allerdings nicht. Der Predator X45 soll im zweiten Quartal 2023 für einen Preis ab 1.799 Euro erscheinen. Im selben Quartal soll auch der X27U erscheinen, jedoch zu Preisen ab 1.099 Euro. Genaue Veröffentlichungstermine sollen zu einem späteren Zeitpunkt verraten werden.