Ib: Release-Termin für Remake auf Nintendo Switch bekannt

Ib: Die Neuauflage eines Freeware-Klassikers

Dass das Remake von Ib neben dem Release auf Steam auch auf der Nintendo Switch erscheinen wird, gab man bereits auf der Nintendo Direct im September bekannt.Nun folgte der genaue Release-Termin: Demnach dürfen sich Horror-Fans ab dem 9. März 2023 mit dem Klassiker auch unterwegs gruseln. Zur Ankündigung des Erscheinungsdatums veröffentlichte Publisher PLAYISM einen neuen Trailer, der die bizarre Atmosphäre von Ib einfängt und interessierte Spieler auf den Horror-Trip heiß machen soll.Die Story von Ib reißt der neue Trailer zum Indie-Remake dagegen nur visuell an: Das neunjährige, titelgebende Mädchen Ib besucht mit ihren Eltern ein Kunstmuseum, doch was als Kulturausflug beginnt, wird bald zu einem wahren Albtraum. Ib landet nämlich in einer schaurigen Parallelwelt und versucht, den Weg zurück nach Hause zu finden.Damit der unfreiwillig gestrandeten Protagonistin das gelingt, müsst ihr Rätsel lösen, Fallen ausweichen und mit bizarren Gestalten interagieren. Eure Entscheidungen sollen außerdem den Spielverlauf beeinflussen, weshalb jeder eurer Schritte gut überlegt sein will.Ursprünglich 2012 als Freeware-Titel für den PC erschienen, gehört Ib genau wie Mad Father , Yume Nikki oder The Witch’s House zu einer Reihe an populären im RPG-Maker erstellen Spielen, die vor allem durch soziale Medien wie Tumblr eine große Anhängerschaft versammeln konnten. Die Neuauflage will dem Klassiker von Entwickler kouri nun einen zweiten Frühling bescheren.Daher soll das 2D-Abenteuer mit aktualisierten Grafiken, verbesserten Effekten und einer höheren Bildschirmauflösung wiederbelebt werden. Falls man sich preislich an der seit April erhältlichen Steam-Version orientiert, wird das Remake von Ib 10,79 Euro kosten und zieht euch dann ab dem 9. März 2023 auch auf der Nintendo Switch in seinen Bann.