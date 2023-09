Sand Land: Neuer Trailer zu Toriyamas Anime-Adventure

Sand Land: Rasante Wüstenkämpfe im Comicstil

Nachdem es dieses Jahr auf dem Summer Games Fest schon einen Ankündigungstrailer gab, veröffentlichte Bandai Namco nun einen neuen Ausblick auf. Dieses Action Adventure basiert auf dem gleichnamigen Manga von Akira Toriyama, dem Schöpfer von Dragon Ball.Im neuen Trailer bekommen wirdes Spiels zu sehen. In der Story geht es um Hauptfigur Beezlebub, der mit seinen Freunden in einer dystopischen und ausgetrockneten Welt auf der Suche nach einer geheimen Quelle ist.Die Heimat von Beezlebub, Sheriff Rao und Thief ist eine postapokalyptisch anmutende Wüstenwelt, in der das rare Wasser vom König verwaltet und zu horrenden Preisen ausgegeben wird. Rao ist jedoch überzeugt davon, dass es irgendwo dort draußen noch Wasser gibt. So beginnt ein Abenteuer, das von Toriyama im Jahr 2000 in 14 Kapiteln erzählt und dieses Jahrwurde.Story und Setting sowie die in schnellen Szenen gezeigten Kämpfe in Wüstenbuggys zwischen den Dünen erinnern unweigerlich an; die dystopische Welt und die Charaktere designt in roughem Comic-Stil mit starken Outlines haben ein bisschen was vonEs scheint eine Menge Fortbewegungsmittel zu geben: So sehen wir die Charaktere im Jeep des Sheriffs, einem knubbeligen Panzer, einemaus Star Wars oder Ein-Personen-Strandbuggy durch die Wüste heizen und Kämpfe gegen Banditen, Insektenkrieger oder fliegende Echsen austragen. Und auch die königliche Armee wird auf die Abenteurergruppe aufmerksam und will ihre Pläne durchkreuzen…Wann das Spiel kommt, ist noch nicht bekannt. Es soll jedoch für PlayStation 4 und 5, Xbox Series X | S sowie auf PC via Stream erscheinen. Fürkönnen wir derweil