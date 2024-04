Bandai Namco feiert baldigen Release von Sand Land mit Meme-Banger im Trailer

Bringt Controller und Tastaturen in Startposition: Der Release vonist nur noch wenige Tage entfernt. Zeit sich zu überlegen, ob ihr ab Stunde eins dabei sein möchtet.Ein neuer Trailer zur Videospiel-Adaption des gleichnamigen Mangas könnte als Entscheidungshilfe dienen. Die ikonische Sounduntermalung wird immerhin unvergessene Beats durch eure Venen hämmern.Der berühmte Mangakamischte bekanntermaßen auch in der Gaming-Branche mit, indem er seine Zeichenkünste und von ihm etablierte Welten zur Verfügung stellte. Seinen unverwechselbaren Stil erkennt man beispielsweise in der Dragon Quest-Reihe wieder. Und wo wir schon bei Drachen sind, Toriyamas berühmtestes Werk Dragon Ball hat natürlich ebenfalls Ableger in Form von Spielen generiert. Demnächst wird mit Sand Land eine weitereverewigt.Um nochmal richtig die Trommel zu rühren, bevor die Veröffentlichung durch ist, hat Publisher Bandai Namco einen neuen Trailer gestreut. Es braucht nur einen Blick auf den Titel, dann wird klar, dass sich hier ein kleiner Geniestreich überlegt wurde: Kaum ein Lied könnte wohl besser zu einem Spiel über harsche Wüstenlande passen als. Der eingängige Dauerohrwurm wird vielen schon beim reinen Gedanken daran durchs Hirn spuken und Fans freuen sich in den Kommentaren auf YouTube über diese clevere Verknüpfung. Außerdem passt der Meme-Song gut zu den dynamischen Faust- und Fahrzeugkampfszenen mit Hauptcharakter Beelzebub.Einen Ausblick auf das fertige Sand Land gab bereits ein voriger Trailer, zu dessen Anlass wir bekannte Infos über das Spiel besprochen haben. Falls ihr dasbisher nicht auf eurem Radar hattet, bietet sich euch jetzt die perfekte Gelegenheit das nachzuholen. Aktuell gibt es auf Steam und im PlayStation-Store einezum Herunterladen. Gefällt euch, was ihr dort seht, bleibt theoretisch noch genug Zeit, um Vorbestellerboni abzugreifen. Amist aber dann Schluss, wenn für PS5/PS4, Xbox Series X und PC veröffentlicht wird. Schöpfer Toriyama kann leider nicht mehr miterleben, wie Sand Land die Spieler erreicht