Hades 2: Nachfolger des Roguelite-Hits angekündigt

Hades 2: Erster Trailer zeigt viel Vertrautes

Erst Early Access, dann Release

Entwickler Supergiant Games ist eigentlich nicht bekannt für Fortsetzungen – bis jetzt. Das Studio kündigte im Rahmen der Game Awards 2022 offiziell und ein wenig überraschend Hades 2 an.Das wird sogar ein auf dem ersten Blick recht klassisches Sequel zum bisher erfolgreichsten Spiel des Indie-Entwicklers. Hades 2 lässt euch jedoch nicht erneut in die Haut von Zagreus schlüpfen, sondern widmet sich einer ganz bestimmten Prinzessin.Hades 2 spielt einige Zeit nach den Ereignissen seines Vorgängers, der seinerzeit im 4Players-Test auf nahezu ganzer Linie überzeugen konnte . Als Melinoë, der unsterblichen Prinzessin der Unterwelt, wagt ihr euch dieses Mal in den Kampf gegen Kronos, den Titan der Zeit. Natürlich trefft ihr auf euren Weg einige altbekannte Charaktere, aber auch jede Menge neue Gesichter werden euch begleiten. Im ersten Trailer sind davon schon ein paar zu sehen:Spielerisch bleibt sich Hades 2 ebenfalls treu. Mit Melinoë kämpft ihr euch ebenso wie zuvor mit Zagreus durch verschiedene Levelebenen, schaltet neue Waffen und Fähigkeiten frei und erhaltet Hilfe von verschiedenen Göttern des Olymp. Wer stirbt, der muss zwar den aktuellen Durchlauf von vorne beginnen, aber wird nach und nach durch permanente Upgrades stärker – ein klassisches Roguelite eben.Die Entwickler versprechen zudem, dass sie auch in Hades 2 wieder viel Wert auf die Geschichte und Dialoge legen. Details möchte man natürlich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verraten, aber die Hexenkunst wird eine größere Rolle spielen.Einen Releasetermin gibt es für Hades 2 derweil noch nicht. Das hat zwei Gründe: Zum einen befindet sich die Entwicklung des Action-Rollenspiels mit Roguelite-Charakter noch im vollen Gange, zum anderen plant das Team ein weiteres Mal eine Early Access-Phase.Genaue Details dazu sollen irgendwann 2023 folgen. Fest steht aber bereits jetzt, dass Hades 2 erst einmal nur für den PC über Steam und den Epic Games Store veröffentlicht wird. Die Vollversion soll jedoch auch auf den Konsolen ihren Platz finden.