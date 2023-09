Hades 2: Release im Early Access erst im 2. Quartal 2024

Hades 2: Early Access für 2024 geplant

Wie lange wird man im Early Access bleiben?

Rund zehn Monate ist es her, als Entwickler Supergiant Games mitetwas überraschend die Fortsetzung zu einem der besten Roguelite-Spiele der letzten Jahre ankündigte. Nun steht fest, wann ihr mit einemrechnen könnt.Wer ein wenig darauf gehofft hat, dass es vielleicht noch in diesem Jahr losgeht, darf den Controller direkt beiseite legen. Wie das Studio mitteilt, wird man Hades 2spielen können, sondern muss sich noch einige Monate länger in Geduld üben. Der recht simple Grund: Supergiant Games verfolgt einen genauen Plan.Wie der US-amerikanische Indie-Entwickler in einem ausführlichen Blogeintrag verrät, soll Hades 2 nach aktueller Planung imbeiund imveröffentlicht werden. Natürlich vorerst im jeweiligen Early Access-Programm, so wie schon einst beim Vorgänger. Warum man noch nicht jetzt den Release-Button drückt, begründen die Macher mit dem zur Verfügung stehenden Inhalt:"Der Grund dafür ist, dass Hades 2 vom ersten Tag an im Early Access mindestens so viel Inhalt haben wird wie das Originalspiel, als es im Early Access auf Steam erschien. Und obwohl Early Access von Natur aus bedeutet, dass ein Spiel noch nicht vollständig ist, wollen wir dennoch alles tun, um sicherzustellen, dass sich Hades 2 für euch lohnt, sobald ihr es in irgendeiner Form spielen könnt."erschien einst im Dezember 2018 im Epic Games Store, während ein Jahr später die Veröffentlichung bei Steam folgte – jeweils immer im Early Access. Die finale Version 1.0 folgte vor so ziemlich genau drei Jahren im September 2020. So ähnlich könne auch der Plan bei Hades 2 aussehen, auch wenn man dieses Mal zeitgleich auf Steam und im EGS starten wird.Sobald man die Early Access-Version veröffentlicht hat, will Supergiant Games regelmäßigeveröffentlichen. Letztere natürlich auch immer basierend auf dem Fan-Feedback, welches man erhält. Wann mit der finalen Version zu rechnen ist, dazu kann der Entwickler aktuell noch keine Einschätzung abgeben."Wir wissen noch nicht genau, wie lange wir brauchen werden, um v1.0 von Hades 2 zu erreichen, denn unsere Erfahrung mit der Entwicklung im Early Access hat uns (neben vielen anderen Dingen) gelehrt, das Unerwartete zu erwarten", so der Blogeintrag weiter. Es ist somit wohl recht wahrscheinlich, dass dievoraussichtlich frühestens 2025 erscheinen wird.Ein paar glückliche Spieler werden allerdings die Roguelite-Fortsetzung sogar noch vor dem Early Access-Start ausprobieren können. Supergiant Games wird für Hades 2 vorab einen, sprich eine Art geschlossene Beta abhalten, um die Technik auf Herz und Nieren überprüfen zu können. Mehr Infos dazu sollen aber erst in Zukunft folgen. Und falls ihr noch gar nicht wisst, was Hades 2 für ein Spiel ist, solltet ihr auf jeden Fall den