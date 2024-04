Wann ist der Release von Hades 2?

Wenn ein Studio wieeine Fortsetzung ankündigt, dann hat das etwas zu bedeuten. Wedernochoderhaben einen zweiten Teil erhalten –ist also schon jetzt ein kleines Novum.Umso überraschender war also die Ankündigung Ende 2022, als die Entwickler das Sequel enthüllten. Nun naht die baldige Veröffentlichung, zumindest im Early Access. Wir packen daher die Gelegenheit beim Schopf und fassen für euch die wichtigsten Informationen zuundzusammen.Einen festen Erscheinungstermin gibt es für Hades 2 aktuell noch nicht. Als Releasetermin der Early Access-Version haben die Macher lediglich dasangegeben, allzu lange müsst ihr potenziell also nicht mehr warten., zu dem eine unbekannte Anzahl an Spielern eingeladen wurde. DieseVorabversion soll den Entwicklern helfen, noch vor dem Early Access etwaige technische Hürden aus dem Weg zu räumen.Jener Test soll laut den Entwicklern "länger als eine Woche, aber kürzer als ein[en] Monat" gehen, auch wenn dernicht in Stein gemeißelt ist. Im Anschluss wird der Veröffentlichungstermin für Hades 2 dann vermutlich in greifbare Nähe rücken.Im Early Access wird es Hades 2 vorerst nur auf demgeben, und zwar sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store. Die Entwickler nehmen dieses Mal von Anfang an Valves Plattform mit, anstatt sich zeitexklusiv an einen anderen Store zu binden.Erst wenn Hades 2 zur Vollversion gereift ist, soll das Roguelite auch den Weg auf andere Plattformen, sprichfinden. Vermutlich werden die PlayStation 5, Xbox Series X|S und womöglich der Nachfolger der Nintendo Switch bedient. Eine offizielle Ankündigung diesbezüglich gibt es bisher aber nicht.Detaillierte Systemanforderungen für Hades 2 gibt es bisher noch nicht, aber es ist davon auszugehen, dass sie im Vergleich zum ersten Teil vermutlich nicht viel höher ausfallen werden. Für den Technical Test haben die Macher die folgendengeteilt:Unter diesen Bedingungen ist es zudem wahrscheinlich, dass Hades 2 von Anfang an auf demlaufen wird. Offiziell haben sich die Macher dazu aber nicht geäußert.Hades 2 ist eine klassische Fortsetzung, wie sie im Buche steht: Angesiedelt nach den Ereignissen des Vorgängers schlüpft ihr dieses Mal in die Rolle von, der Prinzessin der Unterwelt, die sich es zur Aufgabe macht, Chronos, den Titan der Zeit, zu bezwingen. Was genau sie dazu bewegt, ist noch ein Rätsel.Bekannt ist jedoch, dass es Chronos geschafft hat, sich aus seinem Gefängnis zu befreien und nun zumaufruft. Im ersten Trailer ist außerdem zu sehen, dass Hades, also der Vater von Zagreus, in Ketten liegt – kein allzu gutes Zeichen.Zum Start des Technical Test gewährte Supergiant Games selbst im Rahmen eines rundeinen umfassenden Einblick in Hades 2 – und die Fortsetzung hat es offenbar echt in sich. Natürlich baut das Team auf dem Grundgerüst des ersten Teils auf, bietet aber dennoch jede Menge Neuerungen, wodurch sich der zweite Teil trotz allem sehr frisch anfühlen dürfte.Die Prinzessin kann zwar ähnlich schnell durch die Level sprinten und dashen, aber ihre Angriffsmuster sind gänzlich andere. Sie kann nämlich ihre Fähigkeiten, erneut ein normaler Angriff, ein Spezialmove und ein Zauber, mit verschiedenen Effekten modifizieren. Dafür muss sie jedoch auf eine Mana-ähnliche Ressource zurückgreifen, kann dann aber beispielsweise einen Kreis, der normalerweise lediglich Gegner festhält, auch zum Explodieren bringen.Statt dem Haus des Hades bekommt ihr nun die Möglichkeit, einen frischen Social Place zu erkunden. Dort könnt ihr wie gehabt mit verschiedenen Charakteren interagieren, euch auf den nächsten Run vorbereiten und trefft außerdem auf Schelemeus, der garantiert nicht Skelly mit einem Bart und anderer Kleidung ist.: Da Hades 2 erneut ein Roguelite ist, könnt ihr euch natürlich nach jedem Run verstärken und verliert nicht gänzlich alle Vorteile. Im Nachfolger greift ihr dafür in den Crossroads auf den Altar of Ashes zurück, bei dem ihr verschiedene Ressourcen einsetzt, um Arcana-Karten offenzulegen. Diese bringen verschiedene Buffs, wie man sie vom Spiegel der Nacht kennt.Ein paar spielerische Elemente hat Supergiant Games nahezu unverändert übernommen. Dazu gehören die Herzen eines Zentauren, die euch mehr Lebenspunkte gewähren, oder auch der Hammer von Daedalus, der eurer jeweiligen Waffe eine durchaus mächtige Verbesserung gewährt. Ebenso wird Charons Shop zurückkehren, und wir spekulieren, dass man auch mit Melinoë versuchen kann, ihn übers Ohr zu hauen.Damit ihr in Hades 2 den Gegnern ordentlich die Löffel lang zieht, benötigt es Kräfte – die bekommt ihr natürlich vom Olymp gestellt. Bislang sind die folgendenbestätigt:All diese Götter werdet ihr bereits in der Early Access-Phase von Hades 2 kennenlernen, auch wenn Hypnos offenbar seinem Namen mehr als nur gerecht werden wird. Im Laufe der Entwicklung ist es aber gut möglich, dass noch die eine oder andereihren Weg in das Roguelite finden wird.Bis ihr selbstlegen könnt, vergeht noch ein wenig Zeit. Aber bereits im Mai könnt ihr euch in einen anderen, ebenfalls vielversprechenden Genre-Kollegen stürzen. Die