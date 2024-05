Hades 2: Wie teuer ist der Early Access?

Inhalte: Was ist bereits spielbar?

Wann wird Version 1.0 veröffentlicht?

Es hat sich zuletzt angedeutet, aber nun ist es Wirklichkeit:ist ab sofort auf dem PC imerhältlich. Entwickler Supergiant Games hat damit die kostenpflichtige Testphase für den Nachfolger zu seinem bisher erfolgreichsten Spiel eingeläutet.Bereits beim Technical Test, der am 29. April 2024 sein Ende fand, kündigten die Entwickler an, dass es bis zum Release des zweiten Teils nicht mehr lange dauern wird. Nun hat man den Schalter umgelegt und jeder, der Hades 2 von Anfang an spielen möchte, bekommt die Gelegenheit dazu. Wir fassen für euch diezusammen.Hades 2 kann seit dem 6. Mai auf Steam und im Epic Games Store erworben werden und ist vorerst exklusiv auf dem PC erhältlich. Derliegt bei 28,99 Euro, und ist damit etwas teurer als das erste Hades.Im FAQ heißt es von Entwickler Supergiant Games, dass zum Release von Version 1.0 möglicherweise derkönnte. Allerdings ist das bisher noch nicht in Stein gemeißelt.Hades 2 ist im Early Access nicht ganz so unfertig, wie es einst beim Vorgänger der Fall war. Laut den Entwicklern verfügt das Roguelike "schon überals das erste Hades." Allerdings sind noch nicht alle Inhalte final entwickelt, sprich es kann passieren, dass ihr irgendwann an ein Ende gelangt.Außerdem, so das Team weiter, ist Hades 2 noch nicht so weit entwickelt, dass man nicht mehr auf das Feedback der Spieler reagieren kann. Schließlich sei das ein wichtiger Teil der eigenenund dies möchte man weiter beherzigen.Derzeit sei der Plan, dass man alle paar Monate einveröffentlichen wird. Der erste Patch wird jedoch etwas länger benötigen, da man nun direkt das erste Feedback sammeln und nach und nach auswerten möchte.Obwohl gerade erst im Early Access erschienen, stellt sich natürlich die Frage:Darauf gibt es derzeit noch keine ganz genaue Antwort. Gemäß Steam-FAQ wird das Roguelite jedoch mindestens bis Ende 2024 den aktuellen Status innehaben, vermutlich aber noch etwas länger.Es klingt allerdings so, dass ihr diedeutlich schneller in euren Händen halten könnt, als es noch bei Hades der Fall war. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.Falls ihr übrigens noch beinicht zuschlagen wollt, aber euch ohnehin noch der Vorgänger fehlt:, um euch stundenlang durch die griechiche Mythologie zu schlagen.