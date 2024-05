Hades 2: Die Performance auf dem Steam Deck

Passt perfekt auf das Steam Deck: Hades 2 gibt sich schon im Early Access keine technische Blöße.

Die besten Einstellungen für Hades 2 auf dem Steam Deck

Grafikqualität: Hoch

Hoch VSync: An

An Auflösung: 1280x800

1280x800 Vollbildmodus: Nein

Nein Rahmenlos: Nein

Nein Helligkeit: 70 Prozent

70 Prozent Fadenkreuzgeschwindigkeit: 1.800

1.800 Toleranzzone: 19 Prozent

An den Einstellungen müsst ihr kaum feilen. Dennoch seht ihr hier noch einmal unsere gewählten Optionen.

Nach drei Jahren Entwicklungszeit ist es am 6. Mai 2024 soweit gewesen:ist im Early Access erschienen. Angesichts des Vorgängers stellt sich dabei schnell eine Frage: Wie gut läuft das Roguelite bereits auf demImmerhin ist das erste Hades problemlos auf Valves Handheld-PC spielbar, läuft zu jederzeit flüssig und kostet dabei nicht einmal Unmengen an Leistung. Zum Glück gibt es für den Nachfolger gute Nachrichten: Hades 2 ist von Anfang an für das Steam Deckund bietet eine butterweiche Erfahrung, die nur von einem kleinen Schönheitsfehler minimal überschattet wird.Wir haben uns natürlich pünktlich zum Release erneut in die griechische Mythenwelt begeben und Hades 2 auf einem Steam Deck OLED installiert. Den Verfiziert-Status können wir nach mehreren Runs komplett bestätigen:, ohne, dass wir etwas einstellen müssen. Es reicht, das Spiel zu starten und zu genießen.Zu jederzeit, selbst wenn viele Gegner und Effekte gleichzeitig dargestellt werden, wurden unsangezeigt – Ruckler suchten wir vergebens. Lediglich beim Übergang von einer Region zur anderen gibt es mal kurze Nachladestotterer, die aber minimal sind und so gut wie nie ins Gewicht fallen.Hades 2 unterstützt übrigens direkt die Steam Deck-Auflösung von 1280x800, ohne, dass die Bildqualität darunter leidet. Wer will kann aber auch auf 720p oder niedriger stellen, wobei das nicht zwingend notwendig ist. Nur eine Sache ist: Die Schrift der einzelnen Beschreibungen für Gaben, Andenken und so weiter kann mitunter etwas klein ausfallen. Hier wäre es schön, wenn Entwickler Supergiant Games noch eine optionale Vergrößerung anbieten würde.Allzu viele Optionen gibt es derweil nicht, aber das ist ohnehin nicht nötig. Wir haben uns für folgende Einstellungen entschieden, mit denen ihr sowohl eineerzielt:Im Kern handelt es sich dabei, mit Ausnahme von Helligkeit und Toleranzzone, um die Standard-Einstellungen. Mit diesen läuft Hades 2 durchgängig flüssig und benötigt im Schnitt gerade einmal bis zu neun Watt. Laut Anzeige hält derdamit zwischen fünf und sechs Stunden, was durchaus beachtlich ist.Außerdem nimmt das Roguelite kaumweg. Insgesamt werden nur etwas über vier Gigabyte benötigt, wodurch es definitiv zu den kleineren Spielen gehört und somit auf jeder Ausführung des Steam Deck auch ohne SD-Karte installierbar ist.Wer ein Steam Deck besitzt und, kann das unbesorgt in Angriff nehmen. Behaltet jedoch im Hinterkopf, dass das Abenteuer von Melinoe derzeit noch entwickelt wird, sprich in den nächsten Monaten noch einigefolgen werden.