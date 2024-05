Hades 2: Wie ihr alle Waffen freischaltet

Wer in der Unterwelt vonden unzähligen Gegnern und Bossen eine Abreibung verpassen möchte, der benötigt. Immerhin wird sich Chronos, der Titan der Zeit und Antagonist des Roguelite-Sequels, keinesfalls kampflos erleben.Insgesamt gibt es derzeit im Early Access von Hades 2Waffen, mit denen ihr Melinoe ausstatten könnt. Wie schon aus dem Vorgänger bekannt, spielen sich die Runs je nach gewählten Kampfgerät recht anders und bieten jeweils eigene Schwerpunkte. Wie ihrund woher ihr die Materialien bekommt, verraten wir euch in der Übersicht.Eine gute Nachricht vorweg: Ihr müsst nicht etliche Stunden grinden, um alle aktuellen Waffen von Hades 2. Stattdessen werdet ihr schon recht früh damit beginnen können, die einzelnen Arten offenzulegen und auch die dafür benötigen Ressourcen findet ihr im Schnitt ziemlich zügig.Um überhaupt eine neue Waffe zu eurem Arsenal hinzufügen zu können, müsst ihr in dengehen und findet dort um einen Kreis herum alle möglichen Optionen. Über ein separates Menü könnt ihr das jeweilige Kampfwerkzeug auswählen – sofern ihr die entsprechenden Materialien habt. Insgesamt gibt es in Hades 2 derzeit die folgenden Waffen:Um überhaupt erstmal eine neue Waffe freizuschalten, müsst ihrsammeln. Aber keine Sorge, auch das endet nicht wirklich in einem Grind. Silber und Asche findet ihr recht zügig, auch die späteren Materialien begegnen euch eher öfters als selten. Die wichtigste Voraussetzung ist die, die ihr bereits nach der Investition von einem Stück Asche erhaltet.Anschließend erhaltet ihr die benötigen Materialien wie folgt:Nun, die Frage lässt sich nur schwer beantworten, denn wie schon im ersten Hades hängt das von eurem Spielstil ab. Mögt ihr eher den, dann sind die Schwesternklingen eine gute Wahl. Alternativ ist auch die Axt eine Überlegung wert, allerdings ist sie im Vergleich eine Ecke langsamer.Die Schattenflammen sind hingegen ein Mittelding, die sich insbesondere aufgrund ihres Spezialangriffseignen. Allerdings, so unser Eindruck bisher, sind sie auch sehr abhängig von den jeweiligen Verbesserungen, die ihr euch im Laufe eins Runs aneignet. Ähnlich gilt für den Totenschädel, der wie das Gewehr in Hades sehr speziell ausfällt.Der Hexenstab ist wiederum wie das klassische Schwert in Hades: Ein, der über besonders mächtige Omega-Attacken verfügt. Am besten ihr probiert einfach jede Waffe ein paar Mal aus, um ein Gefühl für sie zu bekommen. Nicht zu vergessen, dass mit den später folgenden Aspekten noch ein zusätzlicher Grad der Individualisierung möglich ist.Zu guter Letzt sei erwähnt, dass sich Hades 2 noch imbefindet. Bis zum Release der Vollversion kann sich also noch einiges ändern und vermutlich werden im Laufe der Zeit noch weitere Waffen hinzugefügt. Das gilt übrigens auch für die Möglichkeit,