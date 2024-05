Hades 2: Wo finde ich Thalamus?

Sehen nicht lecker aus, sind aber notwendig: Ur-Samen in Hades 2.

Wofür wird Thalamus in Hades 2 benötigt?

Wer bereits im Early Access vonweit genug voranschreitet, wird irgendwann eine Ressource namensbenötigen. Im Gegensatz zu den anderen Materialien ist die Pflanze allerdings nicht ganz so offensichtlich zu finden.Dabei ist sie zwingend notwendig, um die vermeintlich schwierigste Region von Hades 2 länger zu überleben als nur ein paar wenige Minuten. Aber keine Sorge, wir helfen und verraten euch,und wieso nur eine bestimmte "Gottheit" dafür von Nutzen ist.Damit ihr in dervon Hades 2 nicht ständig Lebensenergie verliert, müsst ihr im Braukessel eine besondere Zauberformel wirken. Das Problem? Ohne Thalamus wird das nicht klappen, aber so richtig Hinweise, wo ihr das seltene Kraut findet, gibt es nicht. Allzu kompliziert gestaltet sich die Suche jedoch nicht.Um Thalamus zu erhalten, benötigt ihr nämlich. Diese findet ihr nicht in den herkömmlichen Regionen von Hades 2, sondern nur beipersönlich. Kenner des Vorgängers dürften die Verkörperung der Leere noch kennen und auch im Nachfolger ist das Chaos mit an Bord, sobald ihr den ersten Boss des Spiels erledigt habt.Betreten könnt ihr dasallerdings nur über spezielle Tore, die hin und wieder auf einzelnen Ebenen auftauchen. Das kostet euch immer ein wenig Lebensenergie, es sei denn, dass ihr an einem Brunnen von Charon gegen einen kleinen Obolus ein solches Tor zwangsweise für euch öffnen lasst.Sobald ihr bei Chaos angekommen seid, könnt ihr mit demin den Erdhügeln graben und erhaltet Ur-Samen. An der Wegkreuzung müsst ihr die Samen jetzt nur noch in einem Beet anbauen, sieben Ebenen in einem Run erfolgreich abschließen und könnt danach– insgesamt bekommt ihr pro Samen zwei Stück.Thalamus wird nebenundverwendet, um in Hades 2 am Braukessel die Beschwörung "Entwirrung der Schicksalfäden" auszuführen. Dies ist notwendig, damit ihr dem dauerhaften Schaden in der Oberwelt-Region entgehen und somit früher oder später den Olymp erreichen könnt.Für weitere Anwendungszwecke oder zusätzliche Beschwörungen wird Thalamus aktuell nicht verlangt. Das kann sich aber natürlich im Laufe des Early Access von Hades 2 noch ändern, denn diedeutet das ein Stück weit an. Ihr solltet also überschüssigen Thalamus nicht in die Tonne werfen, sondern lieber erst einmal aufbewahren – wirklich Platz im Inventar nimmt die Pflanze ohnehin nicht weg.Habt ihr die Beschwörung übrigens hinter euch gebracht, könnt ihr fortan die Oberwelt weitgehenderkunden. Falls ihr noch ganz am Anfang steht, können wir euch derweil