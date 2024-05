Hades 2: Chronos bestimmt die Zeit – wortwörtlich

Erinnerungen an Kojimas Psycho Mantis-Trick

Die Zeit überwinden

Inschlüpft ihr nicht nur in die Rolle einer neuen Protagonistin, sondern bekommt auch einen neuen Boss vor die Nase gesetzt:, hat kurzerhand die Unterwelt erobert und ruft zum Krieg gegen den Olymp. Natürlich ist es nun eure Aufgabe, die Pläne des eigenen Großvaters zu verhindern.Damit das jedoch klappt, müsst ihr euch erst einmal durch den Erebos und die weiteren Regionen von Hades 2 kämpfen. Erst ganz zum Schluss werdet ihr dergegenüberstehen und müsst ihm das Handwerk legen. Das ist jedoch gar nicht so einfach, vor allem da sich Chronos einen kleinen Trick hat einfallen lassen.Wer sich das aktuelle Early Access-Ende von Hades 2lassen möchte, sollte übrigens spätestens jetzt mit dem Lesen aufhören. Denn um Chronos' geheime Fähigkeiten zu verraten, müssen wir auch über den Endkampf sprechen. Auf mögliche Story-Wendungen gehen wir aber an der Stelle nicht ein. Ihr seid nun gewarnt.Der Titan der Zeit spielt natürlich gerne mit dieser herum und das lässt er, hin und wieder spüren. Noch bevor ihr bei ihm ankommt, kann es sein, dass er sich einmischt und euch temporär in den Asphodel wirft, einer Region aus dem ersten. Kein Wunder also, dass Chronos auch die Zeit manipuliert, wenn ihr ihm gegenüber steht.Wollt ihr nämlich im, weil gerade die Katze panisch durchs Zimmer rennt oder der Paketbote klingelt, geht das nicht. Versucht ihr es trotzdem, wird euch Chronos kurz daran erinnern, dass ER der Herrscher über die Zeit ist und holt euch umgehend in den Kampf zurück. Versucht ihr es nochmal, drückt euch Chronos einen weiteren Spruch und verhindert erneut, dass ihr das Pausemenü erreicht.Es ergibt natürlich Sinn, dass der Titan der Zeit darüber bestimmt, wann die Uhr weiterläuft und wann nicht. Dennoch ist der Moment ziemlich, denn eigentlich könnt ihr in Hades 2 jederzeit pausieren. Nichts hält euch auf, mitten im Kampf den Button zu drücken und auf die Toilette zu gehen – außer Chronos.In gewisser Weise erinnert die Situation an das erstevon 1998 auf der PlayStation. Der damals noch junge Spieldesignerund sein Team gestaltetenso, dass er eure Gedanken lesen konnte – wobei er im Grunde lediglich eure Eingaben über den Controller-Port ausgelesen hat. Habt ihr das Gamepad umgestöpselt, versagten die Kräfte von Psycho Mantis und der Kampf gegen den übermächtigen Feind wurde eine Ecke machbarer.Chronos ist nicht ganz so extrem, kann er aber auch mehr als nur eure Pause aufhalten. Auch alle weiteren Fähigkeiten, die in irgendeiner Weise, funktionieren im Kampf gegen Melinoes und Zagreus' Großvater nicht. Ihr müsst euch dem Titanen schlicht unterordnen und ihn auf ganz herkömmliche Art und Weise besiegen – oder?Nun, die Entwickler von Supergiant Games sind natürlich keine Sadisten, die euch nicht zur Tür rennen lassen, falls es mal klingelt. Im Laufe von Hades 2 könnt ihr am Braukessel etwas freischalten, mit dem ihr Chronos ein wenig die. Dann könnt ihr nämlich auch tatsächlich pausieren, was dem Titanen so gar nicht schmeckt.Damit muss er dann allerdings leben, so wie ihr davor akzeptieren musstet, dass ihr nicht pausieren könnt. Ohnehin ist das nur ein kleiner Widerstand, wesentlich gefährlicher sindund seine Lebensleiste. Mit denkönnt ihr ihm aber trotzdem früher oder später in die Schranken verweisen.