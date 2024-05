Hades 2: Erstes Update wird sich Melinoës Einzigartigkeit widmen

Wann erscheinen die Verbesserungen?

Seit etwas mehr als einer Woche istim Early Access erhältlich und bereits mehrere tausend Spieler haben sich in den Kampf gegen Kronos gestürzt. Jetzt hat Supergiant Games denfür das göttliche Roguelite angekündigt.Obwohl sich Hades 2 bereits in einem technisch guten und inhaltlich umfangreichen Zustand befindet, gibt es trotzdem noch einige Ecken und Kanten. Zwei Themen hat sich das Entwicklerteam bereits herausgesucht, die man mit einem ersten Update angehen möchte.wird es allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt geben.In einem Blogeintrag auf Steam lässt Supergiant Games die erste Woche Hades 2 kurz Revue passieren. Derzeit würde man vor allem Unmengen an Feedback sammeln und versuchen, dieses auszuwerten. Dies sei jedoch "ein Prozess, der gerade erst begonnen hat".wird es demnach mit dem ersten Patch nicht geben, dennoch wird man zwei Themenfelder näher betrachten.Zum einen geht es darum, dass sich dasvor allem im späteren Spielverlauf noch recht grindlastig anfühlen kann. Unter anderem weil man immer nur eines von vier verschiedenen Tools mit auf die Reise in die Unterwelt mitnehmen kann. Diesen Frustfaktor möchte Supergiant Games vermeiden, verrät allerdings noch nicht, wie man dieses Problem umgehen möchte.Außerdem will man denverbessern. Das Team habe bereits Ideen, während die Schwester von Zagreus gleichzeitig ihren eigenen Stil beibehalten soll. Dennoch sei es wichtig, dass Spieler die Protagonistin stets auf "flinke, reaktionsschnelle und ausdrucksstarke Weise steuern" können.Darüber hinaus wird das Update vermutlich noch ein paar weitere Verbesserungen umfassen, die man zu einem späteren Zeitpunkt verraten wird. Das gilt übrigens auch für den: Der erste Hades 2-Patch wird vermutlich noch im Laufe des Mai erscheinen.Gegen Ende des Blogeintrags heißt es von Supergiant Games, dass es sehr wahrscheinlich danach nochgeben wird. Im Anschluss wird man sich der Entwicklung des großen Inhaltsupdates widmen, welches ein paar Monate Zeit in Anspruch nehmen wird.Falls ihr übrigens selbst gerade mit denbegonnen habt, können wir euch mitunter die Arme greifen. An anderer stellen verraten wir außerdem, wie ihr die