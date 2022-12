Judas: Bioshock-Erfinder Ken Levine kündigt neuen Shooter an

Judas: Eine neue Welt und doch vertraut

Wann soll Judas erscheinen?

Nach Jahren der Funkstille ist Ken Levine zurück: Im Rahmen der Game Awards 2022 kündigte der frühere Creative Director der Bioshock -Serie mit Judas ein neues Spiel an.Das entsteht unter der Leitung von Levine bei Ghost Story Games, dem Nachfolge-Studio von Irrational Games. Judas soll ähnlich wie einst Bioshock ein Ego-Shooter werden, bei dem die Story eine elementare Rolle spielt. Im ersten Trailer offenbaren sich dann noch mehr Ähnlichkeiten zu Levines früheren Werken.Das rund anderthalb Minuten lange Video zu Judas verrät dabei noch gar nicht so viel, sondern bleibt ziemlich vage. Zu sehen sind verschiedene Charaktere, eine Sci-Fi-artige Spielwelt und die Kombination aus magischen Fähigkeiten und Waffenarsenal, wie man es bereits aus Bioshock und dessen Nachfolgern kennt. Auch der optische Stil erinnert recht stark an Bioshock Infinite , aber seht selbst:Zur Geschichte verrät Ghost Story ebenfalls noch nicht sehr viel. Als Spieler schlüpft man aber selbst in die Rolle des namensgebenden und mysteriösen Charakters namens Judas. "Deine einzige Hoffnung auf Überleben besteht darin, Bündnisse mit deinen schlimmsten Feinden zu schließen oder zu brechen. Wirst du zusammenarbeiten, um zu richten, was du angerichtet hast – oder wirst du es dem Feuer überlassen?" heißt es in der Pressemitteilung weiter.Aus der geht außerdem hervor, dass Judas wieder ein reiner Singleplayer-Shooter wird. Eine Multiplayer-Komponente ist zumindest derzeit nicht geplant.Zu weiteren Informationen schweigen die Entwickler. Das gilt auch für den Releasetermin, der noch vollkommen unbekannt ist. Auf Steam heißt es allerdings, dass der Ego-Shooter "bald verfügbar" sein wird, aber ohne konkret zu werden.Immerhin die Plattformen, auf denen Judas veröffentlicht werden soll, stehen bereits fest: Neben dem PC werden auch die PlayStation 5 und Xbox Series X | S bedient. Und nur um auf Nummer sicher zu gehen: Trotz des vermeintlich naheliegenden Zusammenhangs hat Judas mit dem kürzlich veröffentlichten Prolog von I am Jesus Christ nichts zu tun