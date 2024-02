Judas: Neuer Trailer von der State of Play fragt, wer Judas ist

Judas: Der neue Trailer fragt, wer Judas eigentlich ist

Eigentlich wollte sich Ken Levine nacheinem ganz anderen Projekt widmen, aber der jüngstezubeweist erneut: Im Grunde handelt es sich hier um ein neues Bioshock, es heißt halt nur nicht so.Im Rahmen der ersten State of Play des neuen Jahres präsentierte Entwickler Ghost Story Games das zweite Werbevideo zu Judas. Dieses legt zwar laut eigenen Angaben den Fokus auf die, aber dazwischen gibt es auch ein paarzu sehen, die sofort Erinnerungen an Rapture und Columbia wecken.In Judas, so verrät es der aktuelle Trailer, befindet ihr euch an Bord der: Ein riesiges Raumschiff, welches zugleich eine Stadt ist, die offenbar endlos durchs Weltall treibt. Dort herrschen allerdings nicht die Menschen, sondern, Kunst und Handel. Die Bürger wiederum spionieren sich gegenseitig aus, um auch nur beim geringsten Anflug einer Ordnungswidrigkeit aggressiv vorzugehen.In dieser Sci-Fi-Dystopie schlüpfen wir in dieEiner Figur, die von den Anführern der Mayflower zu einem Musterbürger gemacht werden sollte. Allerdings ist es dazu nicht gekommen, stattdessen haben wirund müssen jetzt daran arbeiten, diese entweder fortzuführen oder das Chaos aus der Welt zu schaffen. Die Entscheidung darüber soll in Judas ganz bei uns liegen und natürlich Auswirkungen auf die Spielwelt haben.Spielerisch wird Judas derweil ein, wie man ihn von der Bioshock-Trilogie kennt: Einerseits wird geschossen, andererseits mit elementaren Kräften um sich geworfen. Als Gegner kommen sowohl Menschen als auchzum Einsatz, die sich unserem Protagonisten konsequent in den Weg stellen.Einenfür Judas verrät der Trailer jedoch nicht, wobei Publisher 2K Games zuletzt davon gesprochen hat,. Als Plattformen kommen weiterhin derdieundzum Einsatz, wie es schon bei derverlautbart wurde.