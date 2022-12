Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon: Spin-Off zur beliebten Hexe angekündigt

Bayonetta Origins: Es war einmal eine kleine Hexe mit großen Ambitionen

Aufmerksame Bayonetta-Fans haben bereits spekuliert, dass hinter dem spielbaren Bilderbuch-Ausflug im dritten Teil mehr steckt als nur ein unterhaltsames Gimmick.Zusammen mit Platinum Games hat Nintendo diese Vermutungen jetzt bestätigt und ein brandneues Spin-Off angekündigt, das sich mit den Ursprüngen der Titelhexe befassen soll und deutlich früher erscheint als erwartet. Schon am 17. März 2023 wird Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon exklusiv auf der Nintendo Switch landen.Wie der Titel schon verrät, soll der kommende Ableger die Geschichte der jungen Cereza alias Bayonetta erzählen und begleitet sie dabei auf ein märchenhaft anmutendes Abenteuer in dem verbotenen Wald von Avalon. Eine Art Demo des Spin-Offs kann bereits in Bayonetta 3 ausprobiert werden, indem man das geheimnisvolle Buch im Levelmenü mit drei versteckten Schlüsseln öffnet.Fans der Hexe haben also schon eine kleine Kostprobe von Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon bekommen, bei dem es sich im wahrsten Sinne des Wortes um ein Bilderbuch-Spin-Off handelt: Cerezas Ausflug findet nämlich auf den Seiten eines Bilderbuches statt und kommt daher in einem für die Action-Spiele vollkommen ungewohnten Aquarell-Stil daher.Auch spielerisch will Platinum Games sich mit Bayonetta Origins neu erfinden: Statt dem komplexen Kombosystem aus den Hauptspielen soll das Spin-Off eine ruhigere und rätsellastigere Schiene fahren. Außerdem steuert ihr gleich zwei Charaktere: Die kleine Cereza wird nämlich vom Dämon Cheshire begleitet, der von ihrem Plüschtier Besitz ergriffen hat, wie man auf der offiziellen Website des Spiels verrät.Mit dem linken Stick kontrolliert ihr dann die junge Hexe, die mit ihrer Magie Feinde festhalten kann, um mit dem rechten Stick Cheshire loszulassen und böse Kreaturen zu Kleinholz zu verarbeiten. Auf diese Art kann das dynamische Duo auch zahlreiche Rätsel lösen, die Cereza auf ihrer Mission ihre Mutter zu retten, im Weg stehen. Ob die kleine Hexe an ihr Ziel kommt, erfahren wir dann ab dem 17. März 2023, wenn Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon für die Nintendo Switch erscheint.