Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon: Hexen-Spin-Off schon kurz nach Release zum Bestpreis bei Amazon

Bayonetta Origins: Rätselspaß im Wunderland vergünstigt bei Amazon

Vor nicht einmal zwei Wochen ist mitein Ableger zur erfolgreichen Hack-and-Slay-Reihe mit der koketten Hexe erschienen.Wer mit dem Bayonetta-Bilderbuchabenteuer zu Release geliebäugelt, aufgrund des Vollpreises von 60 Euro aber noch nicht zugeschlagen hat, bekommt allerdings schon jetzt eine extrem günstige Gelegenheit: Versandriesemöchte euch Bayonetta Origins aktuell nämlich fürzuschicken.Weil Bayonetta Origins bei Amazon für 69,99 Euro gelistet ist, sollt ihr bei dem aktuellen Angebot deshalb. Doch auch wenn man von der normalen UVP von 59,99 Euro ausgeht, bekommt ihr das rätsellastige Spin-Off momentan, die sich sicherlich gut anderweitig investieren lassen.Statt den protzigen Prügeleien der erwachsenen Bayonetta, die ihr aus den drei Spielen von Platinum Games kennt, setzt der jüngst erschienende Ableger auf traute Zweisamkeit, eine bezaubernde Optik und wenig anspruchsvolle, aber angenehme Kopfnüsse. Als, die damals noch auf den Namen Cereza hörte, erkundet ihr nämlich zusammen miteinen Wunderwald.Warum das Abenteuer von Hexe und Katze auch ohne die actionreichen Auseinandersetzungen funktioniert, verraten wir euch natürlich in. Wenn euch gefällt, was ihr dort lest, serviert euch Amazon jetzt schon kurz nach Release des Spiels einBayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon ist allerdings nicht das einzige Nintendo Switch-Spiel, das ihr beim Liefergiganten gerade deutlich unter dem regulären Preis bekommt. Auch der im Oktober veröffentlichten Hauptteilsind bei Amazon geradeDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.