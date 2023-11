Death Stranding 2: Gelöschter Tweet deutet auf baldigen Trailer hin

Death Stranding 2: Mehrdeutige Reaktion vom Game Awards-Kanal auf Twitter





Official account for #TheGameAwards teasing a new Kojima trailer.



Probably Death Stranding 2. pic.twitter.com/UDEeGcktYT



— KAMI (@Okami13_) November 24, 2023

Ein knappes Jahr ist es her, da enthüllte Hideo Kojima bei den Game Awards– die Fortsetzung zum postapokalyptischen Paketsimulators.Seitdem ist es zwar still geworden rund um Kojimas aktuelles Projekt, doch die nächste Ausgabe der von Geoff Keighley geleiteten Preisverleihung könnte die Bühne fürzu Death Stranding 2 bieten. Darauf deutet zumindest einvom offiziellen Game Awards-Kanal hin.Auf seinem Twitter-Profil hat, Chef des verantwortlichen Entwicklerstudios Kojima Productions, gleich vier Bilder von Mischpulten geteilt, an denen er offenbar fleißig am zugange ist. Einegeht aus den Bildern allein noch nicht hervor, aber der-Schöpfer dürfte momentan wohl vorrangig an der Fortsetzung zum kryptischen Abenteuer werkeln – der sich ebenfalls in Arbeit befindliche Cloud-Titel für Xbox wird Kojima aktuell wohl eher weniger anteasern, solange es noch keine einzige gehaltvolle Info dazu gibt.Die Game Awards und damit auch ein möglicherweise bald kommender Trailer brachte derweil derins Spiel. Mit dem Augen-Emoji kommentierte er Kojimas Bilder, und deutete damit darauf hin, dass wir bei den Game Awards möglicherweise etwas von dem aktuellen Projekt des Studios zu sehen bekommen. Die Reaktion war jedochabgefeuert worden, denn mittlerweile ist der Tweet wieder gelöscht.Ob sich Kojimas Pläne geändert haben oder man nur noch nicht offensichtlich auf einen neuen Death Stranding 2-Trailer hindeuten wollte, bleibt Spekulation. Twitter-Nutzer Okami13_, der den Kommentar vor der Löschunghat, wirft die Möglichkeit in den Raum, dass Kojima lediglich für die Audiomischung des Game Awards-Hypetrailers verantwortlich sein könnte, der zu Beginn der Show für Stimmung sorgen soll., schließlich sind der Spieleentwickler und Goeff Keighley, Veranstalter der Preisverleihung, schon seit Jahren ziemlich gute Freunde.Mehr erfahren wir dann wohl spätestens bei den Game Awards, dieihren Anfang finden. Vielleicht verrät man dann auch, der dem Profil von einem am Spiel arbeitenden Künstler zufolge für 2024 geplant sein soll.